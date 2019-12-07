蔡英文挑綠媒辦辯論？　蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息

▲韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）



記者呂欣玫／台北報導

對於總統蔡英文已簽署《三立》舉辦的總統大選電視辯論，國民黨台北市議員羅智強嗆，「蔡英文這種執意要由親綠媒體主辦辯論，什麼便宜都要佔盡的行為，和卡神何異？」對此，蔡英文辦公室7日回應，提醒羅議員，去年高雄市長唯一一場辯論會，韓國瑜就是選擇由三立舉辦，而該場辯論唯一爭議，則是藍營造假「陳其邁戴耳機」、「護唇膏有問題」等不實訊息事件。

針對羅智強稍早於臉書上發表一份所謂關總統大選辯論會的聲明，內容不實指控總統破壞辯論慣例，「一直拒絕與韓國瑜辯論」，蔡英文總統連任辦公室做出5點回應。

蔡辦表示，第一，總統候選人透過政見發表、辯論形式，讓國民對於各組候選人的政策主張、國家願景能更近一步了解，是必經過程，總統也多次表達一定參加。「羅智強議員的『一直拒絕與韓國瑜辯論』，是令人遺憾的不實指控。」

蔡辦指出，第二，無論是中選會主辦的電視政見發表會，媒體協同舉辦的電視辯論會，我們的態度就是尊重這些單位的規劃安排，而總統與團隊的工作，就是全力準備。

蔡辦提到，第三，競選團隊是在10月間接獲三立電視台邀請，「考量4年前三立電視團隊與公視、四報一社合辦總統辯論會無論在收視、製播品質與相關事務安排上均為過去以來最佳，我們同意優先授權該公司循例辦理。」至於後續媒體間的協調、整合，我們尊重不介入，但期待相關的整合儘速進行。

蔡辦表示，第四，我們不清楚羅智強目前擔任韓市長競選團隊何職，也不了解羅智強胡亂為媒體貼上標籤的理由是為了爭取個人的曝光，還是希望促成一場成功的總統大選辯論，「但提醒羅議員，去年高雄市長唯一一場辯論會，韓市長就是選擇由三立舉辦。而該場辯論唯一爭議，則是藍營造假『陳其邁戴耳機』、『護唇膏有問題』等不實訊息事件。」

蔡辦強調，第五，總統大選的辯論，是民主運作過程中神聖莊嚴的一部分，「我們期待韓市長，勇敢面對這樣的民主過程，不要以貼媒體標籤的方式作為迴避辯論的藉口。提醒韓市長，也提醒羅議員，包括四年前，歷來總統大選辯論的主辦單位都有四報一社等媒體參加，而蔡總統以及她的競選團隊，都不曾以主辦辯論團隊中有不友善的媒體而拒絕參加，羅議員的操作，應該適可而止。」

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