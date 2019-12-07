挑綠媒辦辯論　羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／台北報導

2020總統大選倒數35日，總統蔡英文已簽署《三立》舉辦的辯論，國民黨總統候選人韓國瑜則參加公視，親民黨總統候選人宋楚瑜方面是都能接受。而藍綠雙方選擇的辯論會也引起外界議論，對此國民黨台北市議員羅智強嗆，「蔡英文這種執意要由親綠媒體主辦辯論，什麼便宜都要佔盡的行為，和卡神何異？」

羅智強及不分區立委提名人陳以信5日受韓國瑜委託前往公視遞交總統大選辯論書，蔡英文競辦發言人顏若芳則說10月就已經簽署三立的辯論會同意書。而羅智強7日在臉書提出4點聲明，更嗆蔡英文什麼便宜都要佔盡。

羅智強表示，從沒見過一位總統只敢在親綠媒體主辦的辯論場上辯論，而要破壞2004年到2012年總統辯論由公視主辦的民主慣例。他質疑，蔡英文之前一直拒絕和韓國瑜辯論，等到12月5日他代表韓國瑜到公視遞交同意書後，三立才「忽然」宣稱蔡英文10月就簽辯論同意書給三立，一份同意書神隱二個月忽然現身，真的是10月簽還是臨時簽？是蔡英文説了算？三立和蔡陣營的配合如臂使指、心意合一，這樣的媒體主辦辯論，有何公信力之可言？

羅智強直言，「蔡英文總統這種執意要由親綠媒體主辦辯論，什麼便宜都要佔盡的行為，和卡神何異？」他說明，韓國瑜方面，堅持捍衛總統辯論神聖的中立莊嚴性，只要是循12年慣例公視主辦，多少場都參加。但若蔡英文堅持要由《三立》主辦，「我們要求開放讓所有電視台加入主辦」。

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