總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦





▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

距離2020總統大選倒數33天，總統蔡英文已簽署《三立》舉辦的辯論，國民黨總統候選人韓國瑜則參加公視，僅只有親民黨總統候選人宋楚瑜方面表示都能接受，使總統電視政見辯論會至今仍喬不定。對此，韓國瑜委託台北市議員羅智強發表4點聲明。

韓國瑜針對總統大選辯論的4點聲明全文如下：

蔡英文只敢在綠媒三立辯論？

一、蔡英文迄今不肯簽署已有12年總統大選辯論主辦經驗的公共電視的辯論同意書，卻執意只簽署立場偏綠的三立電視台的辯論同意書。這種連辯論主辦方都要占盡便宜的蠻橫作法，令人不敢苟同。

二、韓國瑜堅持總統大選辯論的神聖中立性，不接受蔡英文總統這種片面指定偏綠媒體主辦的作法。公共電視是公營媒體，現在的執政黨是民進黨，韓國瑜仍願意依循傳統由公視主辦，蔡英文卻找盡藉口挑剔、製造辯論門檻。

三、退萬步言，目前已有公視、三立、中天三家電視台表達主辦總統大選辯論的意願，若蔡英文堅持不採2004年到2012年，12年由公視主辦的慣例，我方主張，應公平由三家電視台與有意參加辯論的陣營，共同協商辯論事宜。

四、若連這一點最起碼的公平性要求，蔡英文仍要蠻橫拒絕，則16年來總統辯論的民主慣例若因此中斷，蔡英文要當罪人，就讓歷史公評！

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