防堵非洲豬瘟！蘇貞昌：境外電商若再犯應斷絕與台通聯





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為防堵非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌12日在院會中感謝立法院12月3日通過「動物傳染病防治條例」，堵住電商網路購物的防疫漏洞。他強調，境外電商如再犯，就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應斷絕與台通聯。

針對非洲豬瘟疫情，蘇貞昌感謝14個部會齊心努力，也再拜託這14個部會，絕不能有任何的疏忽疏漏，不管是中央或地方因懈怠職務致生災害，一定依刑法來移送法辦，請相關機關、羅秉成政委依相關法律規定辦理，請所有部會，包括地方機關一定要做到。

蘇貞昌提到，非常感謝立法院12月3日通過「動物傳染病防治條例」，堵住電商網路購物的防疫漏洞，請經濟部、交通部、內政部及法務部向電商宣導新的法律規定，務必要求嚴格執行，同時要明白宣示客戶電商不能不知新法已通過，且有任何違反從最重處罰，並非要經過宣導期，這個防制非洲豬瘟已10個半月了，如有違反，從最重處罰。

蘇貞昌指出，境外電商就算無法處罰，如再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會，特別要求主管部會拿出辦法，不然變成移至境外，完全不受我國控制，政府拿不出辦法不行，不能只處罰境內的電商平台，而是對於境外電商一再破壞國安層級的防疫，請主管部會拿出辦法。

對於未來，蘇貞昌說，特別感謝行政院農委會動植物防疫檢疫局副局長杜文珍，關於口蹄疫拔針一年，台灣已向「世界動物衛生組織（OIE）」提出相關技術文件的申請，如果OIE審查通過，明年5月就是非疫區。如果台灣成為口蹄疫非疫區的話，我國肉製品就可輸出，光輸出日本的年產值就550億，是多大的產業，請農委會、經濟部注意，如果中國大陸沒有豬肉吃，周邊10個國家沒有豬肉吃，只剩台灣，台灣養豬又是王國，養豬技術非常高明。

蘇貞昌強調，如果豬肉可以出口，台糖過去養豬是非常大的，也是用來調控國內肉製品，新市場等著我們，現在沼氣發電技術都無問題，是不是藉這個機會，養豬而不污染，又能夠沼氣發電，請農委會、經濟部、台糖及早規劃相關作業。好像中美貿易大戰，台灣被聯合國、亞洲銀行宣布在中美貿易戰中獲利最大，這個也是大家的努力。