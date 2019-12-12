談「賭盤」遭綠委批包庇犯罪　張善政辦公室：執政黨掌資源最應主動調查

▲張善政 。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者楊蕓／台北報導

2020大選進入倒數30天，國民黨副總統候選人張善政12日上午受訪時提及，在民調蓋牌前，內部民調韓蔡差距不到5%，更透露「賭盤如今呈現PK盤」，對選情相當有信心，遭民進黨立法院黨團質疑張善政企圖利用賭盤救選情，且有鼓勵簽賭、操作賭盤之嫌疑，呼籲張善政盡快報案。對此，張善政辦公室反嗆，民進黨政府身為執政黨，掌握最多的行政資源和權力，最應該主動調查，「不要聽到張善政說一句話，就覺得又撿到槍可以攻擊他。」

大選進入倒數，自從韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」後，民調開始出現變化。張善政12日上午在廣播節目受訪時透露，民調蓋牌前韓國瑜陣營也有做民調，與蔡英文差距在5%內，賭盤如今也呈PK盤，相信跟韓國瑜會贏得選舉，明年一月見真章。

對此，張善政辦公室發言人黃曼昕回擊，現在不管是平面媒體，還是電台、電視政論節目每天都在討論賭盤如何，每個人都很容易聽得到、看得到，「執政的民進黨政府、法務部看到這種狀況，才應該主動調查，怎麼會叫一個無行政權的前行政院長去報案呢？」

黃曼昕反嗆，民進黨政府身為執政黨，掌握最多的行政資源和權力，最應該主動調查，不要聽到張善政說一句話，就覺得又撿到槍可以攻擊他。

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