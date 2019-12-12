助高雄發展！內政部：橋頭科學園區110年底可選地設廠





▲高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路11月底舉辦動土典禮。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部12日部務會報由營建署報告高雄橋頭科學園區開發案，內政部指出，橋科案今年10月已經通過都市計畫，園區劃設185公頃的產專區，將配合環評作業同步辦理開發，預計110年底即可讓廠商選地規劃設廠，帶動高雄的地方發展。

內政部表示，為呼應科技發展政策，提供台商回台設廠用地，科技部及內政部自107年7月展開橋頭科學園區設置作業，今年3月通過可行性評估，10月通過籌設計畫及都市計畫，確定開發範圍，後續將配合環境影響評估時程，同步辦理區段徵收開發作業，預計110年底即可申領抵價地，並配合科技部招商，供廠商勘選用地規劃設廠。

此外，為完善科學園區的交通運輸需求，內政部在11月舉辦友情路拓寬工程開工動土典禮，工程所需經費均由新市鎮開發基金全額補助高雄市政府優先開闢聯外道路，提供當地便捷、安全的交通網路，展現政府推動橋頭科學園區的決心。

內政部強調，期待未來能與高雄市政府本於合作夥伴的關係，繼續推動高雄橋頭科學園區相關建設，促進高雄市經濟發展與繁榮。

橋頭科學園區聯外幹道友情路上月底舉辦動土典禮。不過，正在替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長的副市長葉匡時卻在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」讓行政院政務委員張景森透過臉書砲轟葉匡時是「天兵副市長」，「你高雄還要發什麼大財？」

張景森指出，現在有6、7千億元回台的投資正等著土地要建廠，工程都已經發包，還不趕快動工，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，「你高雄還要發什麼大財？」他酸，「有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長！！天佑高雄！」