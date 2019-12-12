韓國瑜嗆民進黨：芒果乾吃完了　「難民法」還不上桌？

▲韓國瑜。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

香港民間團體期望台灣通過《難民法》，讓港民可合法申請政治庇護，但總統蔡英文定調現階段還不需要。對此，國民黨總統候選人韓國瑜12日批評，「芒果乾吃完了，《難民法》怎麼還不上桌？！」

香港爆發反送中運動以來，香港民間團體期望台灣通過《難民法》，讓港民可合法申請政治庇護，但蔡英文定調，現階段《香港澳門關係條例》已經足夠，不需要《難民法》，使得香港浸會大學會長方仲賢一度抨擊民進黨有「只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票之嫌」，港媒也批評民進黨吃豆腐。

對此，韓國瑜透過臉書強調，反對民進黨以現行法規和行政措施處理《難民法》及反送中議題，全力支持難民法之立法，人權不能打折！

韓國瑜認為，民進黨政府不能說一套做一套，利用香港反送中抗議，操作「芒果乾」騙取選票，對於《難民法》卻扭捏作態。人權是民主之本，民主是人權的延伸，現行法制因應香港情勢，要解決問題必須要立法解決，而不是一直都在空口白話，沒有實際行動！

韓國瑜承諾，香港反送中抗議，顯示香港人對於一國兩制的不滿，「未來我們會對港澳條例相關規定進行檢討，我們崇尚和平、理性溝通、堅持民主，而不是為了選票、只會嘴上嗆辣，到了執行實務層面就立刻慫掉的投機算計。」

韓國瑜批評，民進黨治國不能老是像掛羊頭賣狗肉的黑店一樣，既然芒果乾這個前菜吃完了，說好的《難民法》這個主菜也該上桌了。

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