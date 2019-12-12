童仲彥創新政黨「金色力量」　超狂喊話：推動「合法性專區」不是說說而已

▲童仲彥在臉書宣布，要成立新政黨「金色力量黨」。（圖／翻攝YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

前台北市議員「台灣阿童」童仲彥11日晚間在臉書上發文表示，將要成立新政黨「金色力量」，主要的政見也呼應他過去不斷呼籲的「性專區合法化」，並且放上線上入黨申請表，讓有意願入黨的民眾可以填表登記。

童仲彥臉書貼文表示，金色力量黨入黨表格來啦！推動合法性專區「不是說說而已」繼i-Voting籌組台北市合法性專區推動協會後，阿童決定以最堅實的論述，結合社會各界力量，組成「金色力量黨」讓進步價值、夢想成真。

▲童仲彥宣布成立新政黨，「金色力量黨」。（圖／翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）



童仲彥表示，阿童預定在2020年1月19日下午兩點，在「金色力量組黨籌備處」台北市萬華區民和街3號，舉行金力量黨成立大會，「我必須在開會前15天通知內政部」創黨黨員最少要有百人，成立大會至少要過半50人出席。

童仲彥2017年遭到踢爆長期家暴前妻李秀環，對新北聯絡處主任邱惠美霸氣告白「看到邱主任不喜歡，那就不是男人！」以及臉書宣布退出民進黨，卻在下方對自己案讚留言，「了不起，負責」等爭議事件，讓他形象大傷，間接導致2018年議員連任失利，但是他因為多次公開力挺「性專區合法化」又讓他在網路上由黑翻紅，吸引不少網路聲量。

PTT鄉民對於童仲彥創新政黨表示，「精射力量？」、「加入不就擺明告訴我老婆：我要去嫖妓嗎」、「名字正反接著念超讚」、「結果去的都是一堆肥宅」、「很黃很暴力，不過我喜歡XDDD」、「台灣的顏色快用完了」。

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