2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

▲番茄醬加砂糖已經是許多人吃薯條的固定沾法。（圖／記者黃君瀚攝）



記者黃可昀／綜合報導

麥當勞是很多學生族的最愛，一名資深員工表示，她在麥當勞工作期間開發了很多隱藏吃法，除了基本款的薯條沾「番茄醬加砂糖」，她還在《Dcard》分享了其他連內行人都沒試過7種組合：

1、豬肉鬆餅的豬肉排+鬆餅糖漿

2、玉米湯+奶精球+胡椒，加在一起就變成西式濃湯

3、玉米湯+撕碎的薯條

4、2包番茄醬+1包砂糖，拿來沾薯條或雞塊都是絕配

5、炸雞+2包番茄醬+1包砂糖，秒變成時下流行的韓式炸雞

6、柳橙汁 + 1包鹽，果汁的甜味更加提升

7、除了肉、起司、麵包，漢堡內的其他食材都能「免費double或不要」，原PO本身最愛嫩煎雞腿堡，生菜與番茄加倍。

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▲薯條還能沾玉米濃湯或霜淇淋。（示意圖／記者徐恩樂攝）



網友回應，「身為臺南人，我都是一包番茄醬加兩包糖」、「原來菜可以加」、「玉米湯+奶精球+胡椒 ，剛剛實測後真的讚」、「玉米湯+奶精球+胡椒粉真的好吃！」還有人分享自己私藏吃法，「麥香雞打開後，在沒有打醬的那一面加一包番茄醬，鋪平後包回去，真滴好吃」、「番茄醬加胡椒粉，沾薯條也好吃」、「我超愛薯條+蛋捲冰淇淋」、「熱紅茶+液態糖+肉桂粉」、「無糖紅茶+冰淇淋（就變成漂浮系列產品，喝起來不會很甜，很好喝）。」

不過，有部分網友表示，自己曾經有要求加菜卻被拒絕的經驗，「我問過菜可不可以加，他都回我不行」、「之前在台中某家說要醬少加生菜被拒絕，還以為是特定的不行，結果是全部的都不行。」也有人提醒，番茄片需要另外加購，番茄醬才是免費，「番茄要加錢哦，兩片$15。」

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