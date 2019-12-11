　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲重傳ＬＯＧＯ。麥當勞,麥當勞薯條,薯條,大薯條。（圖／記者黃君瀚攝）

▲番茄醬加砂糖已經是許多人吃薯條的固定沾法。（圖／記者黃君瀚攝）

記者黃可昀／綜合報導

麥當勞是很多學生族的最愛，一名資深員工表示，她在麥當勞工作期間開發了很多隱藏吃法，除了基本款的薯條沾「番茄醬加砂糖」，她還在《Dcard》分享了其他連內行人都沒試過7種組合：

1、豬肉鬆餅的豬肉排+鬆餅糖漿
2、玉米湯+奶精球+胡椒，加在一起就變成西式濃湯
3、玉米湯+撕碎的薯條
4、2包番茄醬+1包砂糖，拿來沾薯條或雞塊都是絕配
5、炸雞+2包番茄醬+1包砂糖，秒變成時下流行的韓式炸雞
6、柳橙汁 + 1包鹽，果汁的甜味更加提升
7、除了肉、起司、麵包，漢堡內的其他食材都能「免費double或不要」，原PO本身最愛嫩煎雞腿堡，生菜與番茄加倍。

請繼續往下閱讀...

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲薯條還能沾玉米濃湯或霜淇淋。（示意圖／記者徐恩樂攝）

網友回應，「身為臺南人，我都是一包番茄醬加兩包糖」、「原來菜可以加」、「玉米湯+奶精球+胡椒 ，剛剛實測後真的讚」、「玉米湯+奶精球+胡椒粉真的好吃！」還有人分享自己私藏吃法，「麥香雞打開後，在沒有打醬的那一面加一包番茄醬，鋪平後包回去，真滴好吃」、「番茄醬加胡椒粉，沾薯條也好吃」、「我超愛薯條+蛋捲冰淇淋」、「熱紅茶+液態糖+肉桂粉」、「無糖紅茶+冰淇淋（就變成漂浮系列產品，喝起來不會很甜，很好喝）。」

不過，有部分網友表示，自己曾經有要求加菜卻被拒絕的經驗，「我問過菜可不可以加，他都回我不行」、「之前在台中某家說要醬少加生菜被拒絕，還以為是特定的不行，結果是全部的都不行。」也有人提醒，番茄片需要另外加購，番茄醬才是免費，「番茄要加錢哦，兩片$15。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
柯文哲：沒有意外的話會選2024總統
女人喪親就砍手指！攝影師揭「丹尼部落」傳統　每天烤祖先遺體6
17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網正反戰：30K狂飛怎辦到

收滿月油飯「生米配蛋」　他心死：禮金包太少嗎？網一看曝…快拿回去換

館長開賣腕錶！「每支36900」限量600支…強調最高規格　PTT爆熱議：買單嗎

餐廳空一半被拒用餐！新北男怒找客服「店員秒改口接待」　風向反轉轟爆

尾牙菜單超心酸！KTV一桌700元吃「10道小菜」　員工傻眼：難怪一半人不去

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

長榮航空小松航線增班！明年立山黑部開山後天天飛　不走回頭路玩法曝

北海科大系主任被爆A學生獎金　海大急澄清：北海科大非「海大」

機車發不動！天使熊貓弟「暖伸腳」帥炸　台南女淚讚：從此願意叫外送

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

長榮航空小松航線增班！明年立山黑部開山後天天飛　不走回頭路玩法曝

北海科大系主任被爆A學生獎金　海大急澄清：北海科大非「海大」

機車發不動！天使熊貓弟「暖伸腳」帥炸　台南女淚讚：從此願意叫外送

花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐

星宇航空獲准營運！正式領到許可證了　機票「最快開賣時間」曝

生態、氣候加速衝擊人類！環團批各政黨缺乏推動能源轉型決心

母勸「做黑手才有出息」！他反駁：朋友27歲當超商店長了　過來人點出關鍵

陸客不來、日韓貿易戰漸緩⋯來台旅客連3月負成長　

狠父狂毆男嬰致死　他躲回嘉義老家要老爸「幫忙處理屍體」

北市聯醫「作假帳」讓門診減量2%　健保揪異常追核5千500萬

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

寒冬送暖　台中榮服處與台電聯袂關懷弱勢榮民眷

媽媽盟掛布條反同　蔡易餘工作人員自行拆除爆衝突

日版《101》今晚決賽！「素人→偶像」與韓版不同的熱血故事

【奧斯塔羅】測你目前的壓力指數有多高？

秒殺底片！盤點北部11個親子旅遊景點　鳥居超好拍、還能穿和服

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

桌球年終賽／林昀儒、鄭怡靜首戰匈牙利　贏就進4強拿東奧門票

生活熱門新聞

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

今晨低溫10.3度變天雨區曝　周日起大回暖30度↑

身世坎坷超拼　外送員笑憶：很多女生只圍浴巾取餐

把握2019黃金翻身期！Top 3星座旺到翻

身邊妹子狂出國！30歲OL「連日本都去不了」

長輩介紹39歲男　23歲有房車有妹快吐血：我行情很差？

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

90K跑船哥想考公職！現實面惹心酸

想要寶寶卻戴套！男友秀「小洞洞」她吐血

咳嗽太大力！下秒「整坨小腸掉出」醫急洗一洗塞回去

日本推出275元「珍奶飛機杯」！　網崩潰：別玩食物

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

北台雨快閃！小陽春暫離冬季飆30°C

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

更多熱門

相關新聞

喝早餐店奶茶！衰妹一吸硬硬的…

喝早餐店奶茶！衰妹一吸硬硬的…

「到底是有多衰？」一名女網友大哭討拍，日前分別去兩店家買早餐，豈料漢堡吃到一半，發現老闆加料一根鋼刷，下秒喝奶茶時，吸到一個指甲，「我還咬了幾下…我受不了！」超噁經驗掀起大批網友看傻，既好笑又心疼回應「好險沒有灰指甲！」

麥當勞推全新極選「松露雞腿堡」！

麥當勞推全新極選「松露雞腿堡」！

麥當勞Ｘ王大仁推出黑金野餐籃

麥當勞Ｘ王大仁推出黑金野餐籃

福特用咖啡豆銀皮做零件

福特用咖啡豆銀皮做零件

麥當勞出薯條襪子超可愛

麥當勞出薯條襪子超可愛

關鍵字：

麥當勞番茄醬薯條漢堡

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面