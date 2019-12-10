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館長開賣腕錶！「每支36900」限量600支…強調最高規格　PTT爆熱議：買單嗎

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網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢創辦成吉思汗健身房，近年來積極拓展事業版圖，除了擴點健身房，也推出服飾、健身食品等副業，日前更在直播中宣布會販賣限量600支錶，每支36900元，強調附有保證書編號，可以戴20、30年，「你就算拿外國超大牌子我也敢跟你比」。就有網友在PTT好奇發問「有人會買單嗎？」引起一陣熱論。

館長9日開直播，發表將開賣「惡名昭彰限量腕錶」 ，強調是台灣廠商製造（elegantsis）、瑞士機芯（SW-400瑞士Sellita自動機械機芯），錶面玻璃採用藍寶石水晶鏡面，顏色則有金、銀、黑3種。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

▲館長將推出限量腕錶。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

館長表示，每個顏色限量200支，價格則是36900，一支錶附不鏽鋼、皮錶帶各一，還有防潮箱、雷射標籤保證卡、換錶工具，「如果這樣子，36900你嫌貴，那我沒有辦法再做了，這樣的規格是非常高的」，還在直播中表示「一支給你戴20年30年、傳給孩子都可以」、「日後飛黃騰達，絕對不會是3萬多的價值」、「你就算拿外國超大牌子我也敢跟你比。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

▲每支錶都裝防潮箱配送。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

就有網友在PTT發文問卦「館長的錶有人會買單嗎？」引起一陣熱論，雖然很多人無法接受骷髏頭的設計，但就有網友說，「這設計是賣給鐵粉收藏的，惡名昭彰的風」、「就真的是粉絲向的款式」、「館長的產品其實品質都算不錯，只是那館長式美學我真的不行」、「館長都說了嘛！賣的是一種信仰，就跟哀鳳一樣，越改越醜還是一堆盤子買單。」

限量錶引起熱論，但也有不少負面評論，10號清晨4點多，館長就在臉書《飆捍》發文，請想買的人留言，「我看數量決定，因為我不想讓別人說我這錶賣的是白痴粉絲」，並在留言處直說，「我賣商品是希望你戴起來很驕傲，所以我花半年時間去弄，也不想讓一些學生或上班族硬去擠這些錢」，而且錶商也很辛苦忙了半年，如果數量不夠也不能做，「不如我買去準備日後當紀念品，所以開個投票問問大家。」

▼館長自己配戴金色的錶。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

▼館長秀出腕錶規格說明。（圖／翻攝自YouTube館長成吉思汗）

▲▼ 。（圖／）

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