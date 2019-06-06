被甩竟罵前任愛錢！紅豆妹反擊童仲彥：沒女人就不行的噁男

▲童仲彥曾和紅豆拍影片。（圖／翻攝YouTube）

圖文／鏡週刊

台北市前議員童仲彥日前曬出新女友照片，許多網友好奇為何與舊愛關係生變，童仲彥回應批前任愛錢，出事就背叛離棄，證實兩人分手，而舊愛紅豆（邱薏）則反嗆童仲彥「劈腿大爛人夕賀」、「對啊老娘就是愛錢啊怎樣，爽啊」，強調兩人死也不復合。

童仲彥昨在臉書曬愛，沒想到舊愛已成追憶，他說新女友是個超級館粉，不但每晚都聽館長直播，還一直誇館長是「很帥很壯的好男人」讓自己超級吃味。

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面對網友追問舊愛，童仲彥證實兩人分手，還強調「每年也出去玩，有的女人只是愛錢，你出事就背叛離棄，所以男人一定要自強，她可以，你更可以！」暗指紅豆貪財。

▲童仲彥現任女友是館長粉絲。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

▲童仲彥在臉書暗指舊愛很愛錢。（翻攝自童仲彥臉書）



前任紅豆也不甘示弱，在臉書強調童仲彥身邊的女人不是她，怒言「她就是一個可憐的替死鬼，成為一個一天沒女人就不行的噁男的新歡，就請為她默哀吧」、「劈腿大爛人夕賀，絕不復合不然我要賠很多朋友插賭的錢啦哈哈哈」 。對於過去兩人瘋狂放閃行徑，紅豆表示那是年輕不懂事，人人都有眼瞎的時候，至於童仲彥說她愛錢，紅豆則直言「對啊老娘就是愛錢啊怎樣，爽啊」反擊。

童仲彥近幾年桃色風波不斷，過去曾有一段婚的他，與電視台同事互控家暴離婚收場，後來認識第二任妻子李秀環，而李秀環又在2017年出面指控童對她家暴，還罵童仲彥與當時的服務處主任邱惠美（改名邱子玹）有染，事後又與紅豆搭機出遊被抓包，雙邱一度結為婦仇者聯盟，情路相當複雜。