合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

▲童仲彥和邱薏（左）已分手，現任女友（右）是館粉。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

網搜小組／綜合報導

前台北市議員童仲彥曾被戲稱「被政治耽誤的老司機」，先前他常拿女友邱薏（紅豆）的胸部當哏，還拍了點閱率超過20萬的「紅豆牛奶」影片。5日他在粉專貼文抱怨「女友是館粉」，讓網友好奇詢問「之前一起牛奶浴的妹呢？」童則直回「分了」，還意有所指地說「有的女人只是愛錢」，讓網友紛紛看傻。

童仲彥5日上午在粉絲專頁「台灣阿童─童仲彥」貼文，抱怨「#女友是館粉」，每天都會聽館長直播，找他聊天時，話題永遠圍繞著館長，像是「館長換新辦公室了」、「被他老婆鎖喉」，還直接在童面前大讚館長「是很帥很壯的好男人」。

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▲童仲彥現任女友是館長粉絲。（圖／翻攝自童仲彥臉書）

童仲彥也說，女友520的時候不出門，就是為了在家搶下單館長衣服，「昨晚又說有新衣和襪子要出，為了讓她高興，我一定要贊助一下」。童直呼自己超吃館長的醋，還因為這樣跟女友吵架，「超級想罵暗陰陽」，但最後也標註「#她館粉我挺」，相當寵女友。

看到貼文後，網友紛紛在底下留言，「為什麼你有女友我沒有」、「阿童開扁！讓她以後只服阿童」、「等阿童跟館長的合作」。有人突然想起「紅豆妹」，便好奇發問「之前一起牛奶浴的妹呢？」童仲彥則簡單回2個字「分了」。

▲童仲彥曾和紅豆拍影片，閃瞎一片網友。（圖／翻攝YouTube）

童仲彥的回應讓網友相當訝異「真假？去年不是還有一起出國玩？」童意有所指地說「每年也出去玩，有的女人只是愛錢，你出事就背叛離棄，所以男人一定要自強，她可以，你更可以！」最後則表示，有機會再把事發經過告訴大家。

當天晚上另一篇貼文中，還有另一名網友問「還是紅豆嗎？」得知2人分手後，忍不住喊太扯了，並求懶人包，童仲彥則回「不必啦！被甩了呀！」有人調侃「童董回去約邱主任啦」、「邱主任才是極品，看到不喜歡就不是男人」，童馬上力挺館粉女友「我現在這個女友最讚」。

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