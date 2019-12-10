　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網正反戰：30K狂飛怎辦到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近發現，周遭同事每年至少出國兩次，而她因為經濟能力不高，所以只有羨慕的份；更心酸的是，距離她上一次出國，竟是5年前的事。對此，鄉民看法兩極，有人也不禁好奇，收入落在3萬多的女孩們能頻繁出國，究竟是怎麼辦到的？

這名30歲女網友在PTT哀怨表示，她看到身邊的同事朋友，幾乎半年一小國、1年一大國，而她上次去日本玩，已是5年多前的事了，「經濟能力中下，現在連日本都去不了，想請問這樣很誇張嗎？為什麼很多女生常常結伴出遊，好羨慕啊......。」

請繼續往下閱讀...

▲身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網超懂：30K狂飛怎辦到。（圖／翻攝自PTT）

▲原po很羨慕朋友、同事能一直出國。（圖／翻攝自PTT）
 

對此，不少鄉民建議，可以考慮促銷時的廉航和青年旅宿，「怎樣都能去成的，大概1萬就能出發，機票+青旅」、「廉航在促銷的時候很便宜，有沒有那個心等時機而已」、「廉航+民宿6天，不要亂買3萬有找」、「有廉航後去日韓真的很便宜，想省錢可以住青旅，趁年輕體驗不同文化」。

也有網友直言，「除家庭環境因素外，該檢視自己的收入支出」、「3萬初住家裡一個月可以存2萬阿，存2個月4萬就很夠去了，酸的人不知道在惡意什麼」。

不過，部分網友和原po抱有同樣的疑問，「我是蠻好奇收入差不多3萬初的女孩，只靠自己是怎麼每2個月出國一次的，我連吃飯吃200元的套餐都覺得奢侈欸」、「推文一堆命好過太爽的，還是很多人要養父母、繳貸款、還債的」。

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
陳子玄4年婚變原因曝光！鬆口「有了他」一切都變了
48根木材從天降！高雄工廠女員工遭重壓「臟器外露慘死」
陳建隆曬「她的背影」情斷4年妻陳子玄！19字苦嘆
即／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼「交出正妹閨蜜IG」　憤世哥狂密秀下限...結局療癒

一次休4個月！15年跑船哥「月薪90K」想考公職　現實面惹心酸...網狂勸退

半夜衝宵夜！小老婆「滿臉冰裂紋」崩潰　過來人曝真相...駕駛淚：學到了

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

相伴遊韓！閨蜜一身夢幻穿搭「行李箱是空的」　她下秒驚呆...網狂勸：放生了

走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

電影「賽道狂人」億元跑車款　福特GT40首度彰化亮相

台灣診所看病！　日作家見「診間亮點」陷回憶：好像回到昭和年代

色彩繽紛像素化木雕　探索人類心靈深處

身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網正反戰：30K狂飛怎辦到

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

電影「賽道狂人」億元跑車款　福特GT40首度彰化亮相

台灣診所看病！　日作家見「診間亮點」陷回憶：好像回到昭和年代

色彩繽紛像素化木雕　探索人類心靈深處

身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網正反戰：30K狂飛怎辦到

估一年3萬人死於空汙！環團批PM2.5標準太寬　環保署：標準與日本一致

導航機訊號飄n條街！朋友見狀「現在都用手機」印腦海　他求證：真的嗎

一次休4個月！15年跑船哥「月薪90K」想考公職　現實面惹心酸...網狂勸退

新一波東北季風增強！「2地區」晚起變天轉雨　北部高溫明剩20°C

小便完沖水！馬桶漂出「灰黑一坨」瞪圓眼　網看圖後悔了：被臭死

回頭看「過去很幸福」　王星皓2019創多項紀錄：有驚喜有遺憾

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

藍營要「蘇貞昌踹共」　Kolas：不歡迎把行政院當成選舉造勢場

美國最高法院拒審肯州墮胎法案　共和黨：支持生命運動的大勝利

黃金佛手橋、穿傳統奧黛遊古城　第一次遊越南必訪4大經典景點

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

陳子玄4年婚變原因曝光！　鬆口「有了兒子一切都變了」

走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

25歲無業男被碎嘴！持刀「魔性詭笑」亂砍　妹死前淒厲慘叫：對不起

殯儀館詭異畫面曝！男凌晨闖靈堂 「連開7冰櫃」看遺體　

生活熱門新聞

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

交通部今核准星宇航空營運

4生肖本周「偏財運」大爆發

外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊

小老婆半夜「滿臉冰裂紋」過來人曝真相

加油拿簽帳卡糗炸...老妹驚呆惹網笑

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

彩券行妹事業線超深　嗲聲讓網暴動了

淡妝妹聯誼！被憤世哥逼「交出正妹閨蜜IG」

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

更多熱門

相關新聞

相機+放大鏡　他神手美照吸14萬讚

相機+放大鏡　他神手美照吸14萬讚

相機拍照注重光圈、構圖還是景深呢？日本一名攝影師「滿月之人」（満月の人）在推特PO出他以相機、放大鏡相互配合所拍出的照片，成果美得令人驚嘆，讓PO文吸引了14.2萬讚及3.1萬轉推。

90K跑船哥想考公職！現實面惹心酸

90K跑船哥想考公職！現實面惹心酸

白兔按摩超萌！過來人揭殘酷真相

白兔按摩超萌！過來人揭殘酷真相

易遊網雙12旅遊盛典　優惠超殺

易遊網雙12旅遊盛典　優惠超殺

南韓求旭日旗禁入奧運　日本抗議

南韓求旭日旗禁入奧運　日本抗議

關鍵字：

出國旅遊小資女日本國外旅遊存錢PTT

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面