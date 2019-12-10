身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網正反戰：30K狂飛怎辦到

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近發現，周遭同事每年至少出國兩次，而她因為經濟能力不高，所以只有羨慕的份；更心酸的是，距離她上一次出國，竟是5年前的事。對此，鄉民看法兩極，有人也不禁好奇，收入落在3萬多的女孩們能頻繁出國，究竟是怎麼辦到的？

這名30歲女網友在PTT哀怨表示，她看到身邊的同事朋友，幾乎半年一小國、1年一大國，而她上次去日本玩，已是5年多前的事了，「經濟能力中下，現在連日本都去不了，想請問這樣很誇張嗎？為什麼很多女生常常結伴出遊，好羨慕啊......。」

請繼續往下閱讀...

▲原po很羨慕朋友、同事能一直出國。（圖／翻攝自PTT）



對此，不少鄉民建議，可以考慮促銷時的廉航和青年旅宿，「怎樣都能去成的，大概1萬就能出發，機票+青旅」、「廉航在促銷的時候很便宜，有沒有那個心等時機而已」、「廉航+民宿6天，不要亂買3萬有找」、「有廉航後去日韓真的很便宜，想省錢可以住青旅，趁年輕體驗不同文化」。

也有網友直言，「除家庭環境因素外，該檢視自己的收入支出」、「3萬初住家裡一個月可以存2萬阿，存2個月4萬就很夠去了，酸的人不知道在惡意什麼」。

不過，部分網友和原po抱有同樣的疑問，「我是蠻好奇收入差不多3萬初的女孩，只靠自己是怎麼每2個月出國一次的，我連吃飯吃200元的套餐都覺得奢侈欸」、「推文一堆命好過太爽的，還是很多人要養父母、繳貸款、還債的」。

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！