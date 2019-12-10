收滿月油飯「生米配蛋」　他心死：禮金包太少嗎？網一看曝…快拿回去換

▲原PO收滿月油飯「生米配蛋」，超傻眼！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「最新的自助油飯禮盒？」一名男網友透露，拿到一盒親友送的滿月油飯，豈料內容物是生米跟蛋，與常見的油飯、雞腿、紅蛋搭配組合不同，他內心難免有些疙瘩，直問「是不是我禮金包太少啊？」

這名男網友在臉書《爆廢公社》傻眼表示，最近親友誕下超Q萌的男寶寶，依據傳統習俗，照理對方會送上滿月油飯、雞腿與紅蛋，有雞生蛋、蛋生雞，生生不息的吉祥含意。不過，原PO一翻開盒子，眼前的食物跟想像中的完全差很大！

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照片可見，原本粒粒分明又香Q的油飯竟變成生米，紅蛋換成一顆普通雞蛋，原PO期待的一顆心秒破滅，同時也開始自我檢討，他自嘲「收到這樣的滿月油飯，是不是我禮金包太少啊？」

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▲達人解惑，這盒是回禮！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章上線後，網友紛紛笑壞回應，「我以為是台南油飯，都是糖」、「而且給的還不是糯米，呵呵」、「是不是給一半糯米一半粘米？」、「要吃自己煮的概念」、「怕放不久啦，你自己煮」、「這樣的米能煮一鍋的份量，樓主賺到了」、「雞腿呢？掉路上了嗎？」、「這一定是包到奇數金額了」。

原來是烏龍一場，留言串中有網友解答，「這是回禮，給你的人把回禮跟油飯放一起拿錯了，我生兒子的時候，送長輩油飯、長輩就會拿家裡米跟蛋回禮」、「拿錯給你了，那個真的是回禮！可以拿回去換！」、「 記得小時候的回禮是這樣沒錯」。

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