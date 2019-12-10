美麗島事件40周年！陳菊：政治訴求已落實　下一代要「壯大民主」





▲陳菊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統府秘書長陳菊10日一早請假一個半小時，與立委候選人吳怡農一起「跟上班族說早安」，抵達民生東路、松江路拜票。由於今天是美麗島事件40周年紀念日，陳菊表示，美麗島世代當時提出的政治訴求，現在都已經落實了，接下來就是要下一代要承擔的。

陳菊10日上午受訪時表示，自己一大早請假半小時為吳怡農加油，這個有特別的意義，最近看到長期做的民調跟觀察顯示，吳怡農跟對手蔣萬安相差不到9％，希望吳怡農這一代能在整個中山、北松山有一些轉變，讓新的世代迎接更多挑戰，非常支持吳怡農。

至於10日為美麗島事件40周年紀念日，陳菊說，對他們來說，美麗島世代當時的政治訴求，包括希望台灣開放黨禁、報禁、總統民選等，這些都已經落實了，接下來台灣民主怎麼深化、壯大，再讓策略公平合理，就是下一代要承擔的。

另外，陳菊也提到，新潮流、美麗島、民進黨內和國民黨或其他政治團體內都有派系，這是很正常現象，今天是大家團結在民進黨大家庭中，為了共同理想努力，他支持吳怡農，且吳怡農也不是新潮流系，「我會覺得他們是年輕世代，民進黨重要責任就是要培養新世代。」

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