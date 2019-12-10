黃昭順嗆「不屑」握手影片　郭新政PO網...觸及人數竟破1百萬



▲日前郭新政要與黃昭順握手遭拒。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄第三選區左營與楠梓這次共有11人競逐，其中有國民黨不分區立委黃昭順，還有因李新事件槓上黃昭順的郭新政。日前立委登記時，黃、郭兩人強碰頭，郭原本上前要與黃握手，但黃立刻跳開說「不屑跟這種人握手」，郭新政將這段影片PO上自己的臉書粉絲頁，沒想到至今按讚數高達3萬多人，觸及人數更超過100萬。

▲郭新政分享此段影片，觸及人數超過1百萬。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄立委登記首日，無黨籍立委參選人郭新政在選委會與對手國民黨立委參選人黃昭順碰頭，郭原本應媒體要求上前要與正在填資料的黃昭順握手，沒想到下一秒黃立刻跳離開座位，甚至說「對不起，我不跟素不相識的人在這裡握手」，郭也不退縮，回嗆「早餐吃了嗎，連跟選民握手都不敢阿」，黃則回擊「不屑跟這種人握手。」

▲此段影片已高達3萬多人按讚 。（圖／翻攝郭新政臉書）

郭新政將這段影片PO上自己的臉書粉絲頁，標題以「我只是想握個手。」沒想到短短不到一分鐘的影片，目前按讚數多達3萬人，分享數已突破4000次、超過5000則留言，觸及人數更超過100萬。

事後，郭新政也感謝大家關注，表示支持她的就是選民的力量。高雄市選委會統計，這次左楠區參選大爆炸，堪稱最激烈戰區之一，選戰倒數「女人戰火」更是煙硝瀰漫。