網傳挺韓粉「選票要寫韓」　王淺秋赴北市警局報案揪「楊蕙如們」

記者邱中岳／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋，10日下午1時許抵達台北市政府警察局，主要針對有民眾在網路上流傳假消息誤導民眾投票一事報案，而王淺秋也希望警方揪出「楊蕙如們」還給民主法治一場乾淨的選舉。

▲因網路流傳假消息恐誤導民眾投票，韓國瑜競選總部發言人王淺秋到北市警局報案。（圖／記者邱中岳攝）

王淺秋10日下午1時許抵達北市警局，並透過警方引導到一旁的北市刑大報案，報案前受訪表示，9日晚上出現假訊息貼文，主要貼文教導挺韓民眾在投票時，要在選票上寫上「韓」、「韓國瑜」等字樣，這樣才不會作票。

▲韓國瑜競選總部發言人王淺秋（左2）到北市警局報案，後由北市刑大協助受理。（圖／記者邱中岳攝）

王淺秋指出，這樣的行為明顯違反選罷法，希望透過警方協助將人繩之以法，更強調對方還在韓粉的網路專頁上留言，企圖讓不清楚規則的選民弄錯，甚至造成選票不成立，王淺秋也表示，希望警方能夠調查揪出「楊蕙如們」。

▲網傳要「韓家軍」在選票上寫上名字，王淺秋認為這樣意圖造成選票不成立影響選情。（圖／翻攝畫面）

王淺秋最後強調，目前得知有3種貼文在不同紛絲團流傳，而這種做法非常拙劣，且影響民主法治的行為，希望能夠透過警方協助遏止這種歪風。

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