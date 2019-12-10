親民黨全國競選總部成立　郭台銘：恭喜宋楚瑜一馬當先

▲宋楚瑜、余湘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統選舉號次9日出爐，親民黨總統候選人宋楚瑜1號、國民黨總統候選人韓國瑜2號、總統蔡英文3號。親民黨全國競選總部10日成立，鴻海集團創辦人郭台銘也在臉書恭喜，恭喜宋楚瑜、余湘全國競選總部成立，一馬當先台灣第一。

郭台銘表示，「台灣多元，台灣安全，超越藍綠，中道力量站起來！」關於國會，政策超越政治，兩大兩小是他目前的主張，宋楚瑜的親民黨，柯文哲的民眾黨進入國會，中間勢力極大化，確實監督、無私做事，是所有中華民國人民最大的期望。

郭台銘指出，「我說過中華民國需要我的時候我永遠都在」，立法院是制衡施政方向的戰埸，也是未來他成立學校與智庫後，人才發展的舞台，台灣政治紛亂影響民生，經濟，教育各種層面，無法短期解決，但需要改變從政的人，超越黨派，才可能達成富國利民的目標，終結腐敗、貪婪，以及打醒兩個叫不醒的藍綠政黨。

郭台銘提到，六大政策是他在初選時提過的政見，這次親民黨再次整合他對國家方向的計劃，將六大政策放入競選政見中，從一開始譏諷到所有人都跟著提「0到6歲國家養」，這是遠見，但AI相關立法，住宅政策及百億身障保險基金等都需要被持續關注。

郭台銘提及，這六大政策包括，第一，人人養得起，0-6歲國家養；第二，人人健康呷百二，大健康產業；第三，重返亞洲四小龍，AI科技智慧島；

第四，新十大科技建設，再創台灣經濟奇蹟；第五，人人買得起，住者有其屋；第六，保險之前人人平等，百億身障保險基金。

郭台銘表示，對於政客來說，「台灣要贏」是口號，但對他來說「台灣要贏」是需要目標、方法及行動方案，謝謝每一個願意把他的想法加入政見的政黨，讓他可以繼續用另一種形式，為中華民國服務，為台灣人民服務。

郭台銘還說，「恭喜宋楚瑜余湘全國競選總部成立一馬當先台灣第一」、「給宣明智劉宥彤蔡沁瑜鼓勵支持」、「親民黨六大政策進國會」。

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