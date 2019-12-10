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選舉奧步！　民調抹黑張瀚天　警方鎖定1家民調公司追查

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▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲選舉奧步，假民調抹黑張瀚天。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選舉抹黑花招層出不窮！彰化立委第二選區國民黨候選人張瀚天近來接到支持者反映，接到自稱是民調電話，但在電話內容中除了詢問選民個資外，不斷的重複：「這樣的候選人，你還要投給他嗎？」類似的假民調電話變本加厲，張瀚天競選總部已報案，檢警現已鎖定特定公司偵辦中，並以宣傳車提醒選民不要受騙。

「各位敬愛的鄉親請注意，最新的選舉奧步又來了有人！開始用假民調的方式，惡意宣傳、講白賊、抹黑張瀚天，若是接到這款電話，請千萬不要相信，請您把他們的電話抄起來，做伙來檢舉。」張瀚天宣傳車近日在彰化、芬園、花壇大街小巷的跑，不談政見，說的內容是反抹黑，請選民一起來檢舉。

▲民調抹黑張瀚天。（圖／張瀚天競辦提供）

▲選民接到惡意抹黑的民調電話。（圖／張瀚天競辦提供）

張瀚天競選總部指出，近來接連有支持者反映，接獲自稱是「謝教授」、「台中全國民調」等單位的「民調」，但問了一些有關民眾的個資後，就不斷重複：「明知候選人有這樣的背景，你還會支持他嗎？」即使是選民回答：「那都是他年輕時的事，也都已經付出代價了，還是支持他。」打電話者還是不死心，繼續說：「怎麼會支持他？」「還要投票給這樣的人？」選民感到奇怪，有些掛電話後再回撥，沒想到是空號。

由於此類假民調真抹黑的電話持續干擾選民，張瀚天總部因而向警方報案，由接獲假民調電話民眾作證，並提供發話者電話供警方調查。初步了解，該批假民調電話顯示為發話地為台北、台中區域碼電話，但都為層層轉接的假號碼，檢警現已鎖定一家「民調公司」偵辦中。

▲▼國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天推出競選影片「汙點篇」，讓選民檢視。（翻攝自張瀚天影片）

▲張瀚天呼籲選民一起來打擊抹黑奧步。（圖／張瀚天競辦提供）

但假民調抹黑電話變本加厲，從「真人假民調」又變成以「語音假民調」方式繼續擴散，張瀚天競選總部只得出動宣傳車，提醒民眾千萬不要相信這種假民調電話，如有接獲類似電話，也呼籲民眾若有接獲類似可疑電話，可以電話錄音方式提供警方偵辦，一起來打擊這種抹黑奧步。

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