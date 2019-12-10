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便當盒之亂！賴惠員控送塑膠盒是賄選　蔡育輝：你送鐵便當我都沒講你

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▲國民黨立委參選人蔡育輝，10日上午前往台南地檢署按鈴申告，控告賴惠員違反選罷法及強制罪。（圖／記者林悅攝）

▲國民黨立委參選人蔡育輝，10日上午前往台南地檢署按鈴申告，控告賴惠員違反選罷法及強制罪。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

不滿遭民進黨立委參選人賴惠員指控賄選拒不道歉，國民黨立委參選人蔡育輝，10日上午前往台南地檢署按鈴申告，控告賴惠員違反選罷法及強制罪，且不排除加碼民事求償2千萬，賴惠員競總回應，已進入司法程序，不再作回應。

蔡育輝表示，賴惠員當時在民進黨內初選時，被同黨同志蒐證指控其賄選，品項包括白鐵製便當盒、白米、涼被、洗衣粉、沙拉油…等，多達30多種，「當時我都沒有說她怎樣」，現在憑一個塑膠製、成本15元的餐盒，就逕自認定他涉賄選，還阻止他的貨車離去，還發新聞稿說他賄選。

蔡育輝怒稱，賴惠員甚至公布他公司的董監事名字，蔡育輝：「我兒子尚未娶老婆，這樣抹黑指控，要我家人如何做人」？蔡育輝說，選舉可以選成這樣？白白布硬要染黑，「賴惠員每次選舉都是用這種手法」。蔡育輝強調，是否構成賄選由司法認定，不是任何人可以隨便認定；更不能動用「私刑」，妨礙車輛通行。

據了解，12月6日，賴惠員指她在台南東山區跑行程，親眼看到1台卡車載滿印有國民黨立委參選人蔡育輝名字的高級便當餐盒，立刻請助理錄影蒐證，並報警處理。賴惠員說，此便當盒成本已明顯違反選罷法規定金額，大選將至呼籲檢調單位必須迅速查辦，以端正選舉風氣。蔡育輝則怒批，賴惠員當場強制阻擋貨車不放行，警方並沒有扣押貨車及塑膠盒，賴惠員怎麼可以亂發新聞稿，亂栽贓？

蔡育輝9日指出，民主政治要彰顯的就是公平競爭，民進黨卻利用執政利器公家資源養網軍，他之前就一路被黃偉哲市長立院助理李俊寬，現在是市政顧問，不斷在網路上抹紅抹黑他，現在又被對手賴惠員抹黑，真是北有楊蕙如、南有賴惠員，賴惠員先是在往東山路上攔他的宣傳車，又在網路上抹黑說檢察官已將他函送法辦，對手用不正當手段意圖讓他當選無效，因此請對手立刻道歉，否則10日上午11時將到台南地檢署按鈴申告。

賴惠員競選總部指出，「事實」擺在眼前，檢舉蔡育輝賄選案所有證物都已經呈送檢調單位調查處理，待司法機關依法偵辦，競選團隊不再對此案做回應。

蔡育輝10日上午11時前往台南地檢署按鈴申告，控告賴惠員違反選罷法及強制罪，且不排除加碼民事求償2千萬。全案由檢方受理偵辦中。

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