韓國瑜、賴清德抽號次搞雙標　黃暐瀚：別人孩子放屁就是腸子爛

▲賴清德、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020總統號次出爐，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政抽到2號，當場開心的高喊「兩支穿雲箭、台灣安全、人民有錢」，但隨即被中選會副主委陳朝建制止。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書質疑「抽號次不能講吉祥話嗎？」

韓國瑜抽到號次後，韓陣營立即喊出競選口號為「兩支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」但因中選會內規定不得造勢，因此馬上被中選會副主委陳朝建制止，現場氣氛十分尷尬。立委林麗蟬私下表示，韓陣營事前有向中選會確認，可以在抽籤後喊口號，過去也曾有此安排，但不知原因為何，突然又被制止。

黃暐瀚認為，賴清德副總統參選人，也在抽出三號之後，喊出：「三張選票顧台灣，票投三票英德配」！但這個時候，監察人並未制止賴清德發言。

黃暐瀚指出，就事論事，以往抽號次，抽完之後，都會說些吉祥話，這是約定俗成的事。2012年，當鄭麗君幫小英抽出一號之後，現場的幕僚蕭美琴，跟「小英女孩」們，也立刻一起喊出：「台灣第一女總統、台灣第一女總統、台灣第一女總統」！連續喊三次。

黃暐瀚批評，「別人孩子放屁，就是腸子爛；我的孩子放屁，就是正在大！」正港雙標，實在無言。

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