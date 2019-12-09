綠喊「下架吳斯懷」　韓國瑜酸民進黨不分區擺平派系：高明不到哪裡去！

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區名單充滿「紅色立場」，屢遭外界質疑，民進黨更是喊出「下架吳斯懷」口號呼籲選民守護台灣主權。對此，國民黨總統候選人韓國瑜9日在政論節目《少康戰情室》表示，民進黨把原本提名屏東立委莊瑞雄放到不分區，擺平屏東派系也高明不到哪裡去。

韓國瑜表示，在不分區名單方面有給黨中央意見，提名謝龍介，認為他很有戰力，而吳斯懷一直被猛打「親中立場」，韓國瑜直批，民進黨不分區名單也是蔡英文在總統府喬出來的，莊瑞雄原本是區域立委，結果為了擺平地方派系問題，又把他放到不分區，「民進黨高明不到哪裡去」。

另外，對於前新北市長朱立倫擔任競總主委，韓國瑜大讚，朱立倫有豐沛的行政經驗又有很好的學經歷，在北台灣全台灣人民心中有一定的聲望，可以補我跟張善政的不足，我專攻庶民，張院長科技，朱立倫經濟領域很強，朱立倫會扮演一定的角色，他有傾聽民意的雅量。

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