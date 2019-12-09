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蔡英文民調贏58%「是工讀生亂寫」　韓國瑜：我們的民主已經受傷

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▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜9日晚間受邀上節目，指控民進黨一手抹黑，一手出假民調。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日受邀上政論節目，被問到為何呼籲支持者「民調唯一支持蔡英文」？韓國瑜回應，選戰外行人只看民調，但我們內行人一看就知道是假民調，像昨天又有一家民調公布蔡英文支持度高達58%，但這個公司根本聽都沒聽過，很可能是民進黨叫工讀生隨便寫個數字，目的是打擊藍營支持者的信心。

藍營正副總統參選人韓國瑜、張善政上《少康戰情室》談論2020大選，解釋為何要支持者回答「唯一支持蔡英文」。韓國瑜批評，民進黨拿不出民調成績單，只能出奧步，右手抹黑、左手假民調，一邊攻擊他是共諜、花天酒地抱女人，另一邊用假民調數字動搖支持者信心，主因就是民進黨執政乏善可陳，全台灣人民應該要求民進黨拿出執政成績單。

韓國瑜指出，昨天有民調公布蔡英文58%民調，但這間名叫「寶X」的民調公司根本聽都沒聽過，「很可能是叫工讀生去隨便寫個數字，像金箍棒一樣可長可短，阿拉伯數字可高可低，這種假民調就是為了打擊信心，引導海外華僑認為都已經輸30%，乾脆不要回來投，所以我才出這招。」

韓國瑜說，我呼籲所有支持者接到電話一律回答「支持蔡英文」，是為了讓民調失去準確跟參考價值，反正本來就是假民調，大家來拚造勢，造勢人數才是最真切的，讓全台灣一起來看民進黨造勢有沒有出奧步發便當、遊覽車，「我們的民主已經受傷了，所以我不得不出此下策，希望所有支持韓國瑜的親朋好友理解。」

韓國瑜認為，如果他不出這招，繼續讓假民調滿天飛，對國民黨立委選情也沒有幫助，因為民進黨都只片面指控，話講一半，「就像某一家外國媒體指控，韓國瑜呼籲他的支持者說謊，但怎麼不說是因為台灣假民調滿天飛咧？民進黨用納稅人的錢來打網軍，我們怎麼打得贏呢？」

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