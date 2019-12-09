美麗島民調／蔡賴配總統支持度領先　民眾黨、時力可拿3席不分區立委

▲韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（合成圖／資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

2020總統大選由藍綠橘三方角逐，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，蔡賴配支持度51.8％領先韓張配16.1％、宋余配7.5％，而政黨票方面同為第三勢力的台灣民眾黨跟時代力量支持度不相上下，預估不分區可拿3個席次。

《美麗島電子報》民調指出，民進黨的蔡英文與賴清德、國民黨的韓國瑜與張善政、親民黨的宋楚瑜與余湘3組正副總統參選人的民調支持度依序為，51.8%、16.1%、7.5%，表示不投票或投廢票的有9.1%，未明確回答的有15.5%（+3.8%），蔡賴配目前暫時領先且幅度高達35.7個百分點。

《美麗島電子報》民調分析，韓國瑜日前甚至呼籲支持者拒答民調，旋即又改口呼籲接到民調電話「唯一支持蔡英文」，但此般效應加總或不致影響3方陣營的競選態勢與民調趨勢，但卻造成國民黨韓張配支持度的每況愈下。

另外在政黨票方面，《美麗島電子報》民調顯示各黨支持度依序為，民進黨37.8%、國民黨22.2%、台灣民眾黨7.3%、時代力量5.9%、親民黨3.4%、綠黨1.7%、台灣基進黨1.4%、新黨0.6%、一邊一國黨0.6%、安定力量0.5%、台聯0.2%、國會政黨聯盟0.1%、喜樂島聯盟0.1%、台灣維新黨0.1%、宗教聯盟0.1%。由此預估不分區立委席次，民進黨可上18席、國民黨10席，民眾黨、時代力量3席。

▲民眾黨不分區立委候選人。（圖／記者黃克翔攝）

▲時代力量不分區立法委員候選人。（圖／記者湯興漢攝）



本次民調《美麗島電子報》委託戴立安調查分析，調查範圍全國22個縣市，調查對象設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間2019年12月5日至12月6日，調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問，樣本規模成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。