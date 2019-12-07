台南新化、新市一家親　國民黨籲：選票全投林燕祝

▲台南市第四選區立法委員參選人林燕祝，舉辦新市區聯合競選總部成立大會，林燕祝痛批民進黨心中只有選舉，濫用國家機器，透過網路抹紅抹黑，令人十分痛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立法委員參選人林燕祝，12月7日舉辦新市區聯合競選總部成立大會，林燕祝與群眾先為外交官之死默哀1分鐘，林燕祝痛批民進黨心中只有選舉，濫用國家機器，透過網路抹紅抹黑，令人十分痛心。

前市議員林進旺等則對指關心台商到大陸交流有何不對，民進黨說一套做一套，投票給真正服務基層的林燕祝，新市不能輸，請大家積極拉票。

連日受抹紅抹黑困擾的林燕祝氣憤的回嗆民進黨、下架林宜瑾，自己絕對禁得起挑戰，綠營奧步放馬過來，她將正面對於不實的言論，依法追究責任，她並為首投族發聲，關注青年住宅創業和結婚生子，影響國家發展甚大，未來進入立法院會催生青年處專職推動。

與會政商與鄉親們不畏低溫踴躍參與，林燕祝母親林徐寶貴因孫子獻唱「阿嬤的話」上台替其女兒燕祝拉票，加上由新市出身的第一屆毛豆公主一綾熱情開唱，為聯合競選總部成立大會開場，新市競選總部執行長鄭文強等輪流上台，肯定林服務不分藍綠，問政表現有目共睹，讓現場氣氛熱鬧非凡。前市議員林進旺、前議長李全教、前政務委員高思博，都一致來向新市鄉親懇託，要求大家這次一定要支持認真的女性燕祝。

往返兩岸經營及交流的林進旺回首政治，黨外人士變成民進黨，破壞台灣民主價值，可以說是相當可惡且無天良，林宜瑾當了20多年議員爭取地方建設遠不如林燕祝，議會表現優劣立判，民進黨抹黑抹紅，台商初期開拓市場時被綠營說的一文不值，現卻改口資金回流，鬼話連篇，不能讓綠營繼續執政。還有他也不屑新市善化間鐵路地下化自陳唐山迄今未見動靜，下架貪污無能的民進黨，支持林燕祝進入立法院為鄉親發聲，與會的燕祝和他一樣，服務不分黨派，是真真正正為民服務的民意代表，懇請大家可以支持新化在地的女兒。

後甲里長王南寶出面指控平實公園，林宜瑾介入開闢道路，市府為配合她犧牲公園土地，市議員尚且如此，當上立委更可怕，民進黨不是愛台灣， 愛的是台灣的錢，濫用國家機器，出盡選舉奧步。

市議員李文俊舉房屋稅調漲為例，為民眾保障權益，65歲老人免健保費，同樣是她用心爭取；市議員李鎮國批網軍斷章取義，無中生有，林燕祝市議員在這屆可以第一名當選絕對不是巧合，靠的是勤奮用心的為民服務，才能有這樣子的成果。

李全教當立委時全力促成南科，新化和新市鄰近，不分彼此，肯定林燕祝服務全年無休，一步一腳印不分藍綠、和貧富；前政務委員高思博對林燕祝為單親媽媽、弱勢兒童等案件來發聲大感佩服，因為大家都說關心兒少案件沒有選票，假新聞、網軍攻詰等奧步出籠令人擔憂。投入台南立委第六選區的洪秀柱到場相互打氣，民進黨已經在台南從上到下全面執政已經很久，換人做看看，現場民眾報以祝福高呼當選。

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