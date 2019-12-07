鄭文燦酸韓國瑜：把講粗話當接地氣　低估台灣人智慧

▲林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，鄭文燦到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨立委林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部成立大會」，桃園市長鄭文燦致詞時表示，一個市長不管是白白胖胖還是黑黑瘦瘦，會做事、勤政愛民就是好市長；一個總統如果什麼都沒準備就隨便講講、沒有內容，甚至把講粗話當作接地氣，老實說真是低估了台灣人的智慧。

林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部成立大會」，現場邀請包括副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、民進黨副秘書長林飛帆、歡樂無法黨主席邱威傑、時代力量台北市議員黃郁芬、網紅「館長」陳之漢及名嘴黃越綏等人熱情站台力挺，前環保署長詹順貴與民進黨不分區立委候選人洪申翰也驚喜現身。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者林銘翰攝）



鄭文燦表示，自己身為桃園市長可以現身說法，當市長如果要當的好，就是要一步一腳印，但看到國民黨總統候選人韓國瑜到桃園沒有講什麼政見或國家願景，只說「市長白白胖胖」，他認為不管是白白胖胖還是黑黑瘦瘦，只要會做事、勤政愛民的人就是好市長，如果一個市長做三個月就想要轉換跑道、位子都還沒坐熱就想要換位子，「我相信市長不會做得好」。

鄭文燦也說，國家領導者代表的是台灣的品質，一位總統候選人如果什麼都沒準備就隨便講講、沒有內容，甚至把講粗話當作接地氣、庶民，「老實說這想法真的低估了台灣人的智慧」。

鄭文燦強調，一位總統或國家領導者絕對要表現出台灣的品質，總統蔡英文代表的就是全台灣2300萬人保護民主的決心，也受到國際社會的支持，這才是真正台灣的總統。

▼林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，鄭文燦到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



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