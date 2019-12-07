醫界女戰神林靜儀：孩子是未來　站台鄭朝方爭取兒童醫院



▲林靜儀認為，新竹縣人口成長快速，尤其是竹北新興都會區，也認同孩子是未來的想法。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣第二選區立法委員參選人鄭朝方7日舉辦橫山競選總部成立大會，醫界女戰神林靜儀委員到場助陣站台，現場民眾不畏寒流，不斷湧進支持者到場力挺。林靜儀說，新竹縣人口成長快速，尤其是竹北新興都會區，過去鄭朝方常向她提到兒童醫院的計畫爭取，她也認同「孩子就是我們的未來」，因此除了安全的教育環境、均衡的教育資源，「下一代的醫療」也是非常重要，未來就由鄭朝方擔任立委來替大家爭取。

▲林靜儀、鄭朝方兩人有相同理念，希望能為新竹縣爭取更多兒童醫療資源。



鄭朝方接連成立各地競選總部，場場支持者爆滿，立委林靜儀在發言中提到，新竹要進步不能再等下去，新竹生活要更好，唯有讓新世代鄭朝方接棒，她在立法院期間，時常接到鄭朝方的選民服務案件，在深耕地方這段時間沒有任何資源，但他真的能夠看到問題、解決問題，為大家發聲、替大家做事。

鄭朝方表示，橫山鄉的建設發展一定要加速推動，包括內灣風景區、大山背休閒區等知名景點，要結合浪漫台三線的客家庄文化，構築出旅遊動線。提升觀光動能，紓解假日交通壅塞問題，當選立委後會爭取中央經費回來建設家鄉。

兩位前橫山鄉鄉長溫文結、古榮耀皆不約而同的表示，橫山鄉人口外移且老化嚴重，十分需要像鄭朝方這樣的年輕世代的政治工作者，來讓地方事務可以有活力且快速的推動，因為鄭朝方推出的政策不只照顧孩童，連銀髮族的長照需求也都有完整的思量規劃，不只符合橫山鄉的人口結構，也因應了新竹縣新興都會區的人口增長，這樣細心為了地方列擬政見的候選人，兩位前鄉長都十分讚賞及認同，因此挺身而出支持鄭朝方，必須要支持會做事的鄭朝方，才能真正照顧大家。

立委林靜儀表示，新竹縣人口成長快速，尤其是竹北新興都會區，過去鄭朝方常向她提到兒童醫院的計畫爭取，我想「孩子就是我們的未來」，而新竹孩子除了需要安全的教育環境、均衡的教育資源，「下一代的醫療」也是非常重要，未來就由鄭朝方擔任立委來替大家爭取。鄭朝方也回應表示，兒童照護在台灣社會相對弱勢，爭取兒童醫院是他的使命，因為「孩子就是我們的未來」，有機會擔任立委會積極地爭取，捍衛新竹孩子的健康權。

►香的微甜多汁 令人流連

►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款 驚見恐怖5個字！警全戒備



►他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」 影像曝光…網：杯杯森七七



►foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」 恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎