快訊／國民黨抗議卻動粗　蔡英文批陳宜民「樓梯推女警」：應該道歉！

▲蔡英文。（圖／記者翁進忠攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對網軍案，國民黨立委及議員6日前往外交部抗議，稱要「聲援外交部」，不過，卻對現場外交官員及基層員警動粗，引發爭議。其中，國民黨立委陳宜民在樓梯上「動手推女警」畫面曝光，在網路上被罵翻。總統蔡英文7日受訪時強調，立委這種行為應該要道歉。

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來，重複瞎問「說！你是不是國安局派來的？」

蔡英文今7日一早受訪時表示，這個行為當然是非常的不好，對於執行公務的人要有一定的尊重，尤其是立委，「我們希望說昨天行為不當的立委能夠致歉，同時也希望就是說，在我們選舉當中，大家的言行都要特別注意，不要去羞辱我們的公務人員甚至暴力相向。」

國民黨立委昨事後大動作召開記者會痛批外交部傲慢。不過，據外交部工作人員現場目睹真實狀況，根本是曾銘宗、林德福等國民黨立委對外交部的官員動粗，陳宜民甚至直接動手打掉女警帽子，直接在樓梯上出手把該名女警往下推。

女警遭到暴力對待，保六總隊6日晚間表示，該名女警為保六總隊第二大隊陳姓警務員，擔服督導及聯絡勤務，當時已向立委表明身分且執行公務中，但該立委仍有拍打陳員帽子，又從樓梯上強推陳員，致其身體搖晃差點跌倒。