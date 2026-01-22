蘆洲休旅車「切西瓜」左轉撞輾行人！婦捲車底重傷　駕駛怪A柱

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區街頭今（22日）上午發生驚悚車禍，48歲陳姓男子開車準備左轉時，未注意要過馬路的行人，為了搶快，在未達路口中心處就違規跨越車道「切西瓜」轉彎，當場將60歲李姓婦人撞倒輾壓。警消緊急調派拖吊車抬車救人，才將受困婦人從車底救出送醫，目前因骨盆重傷、內出血仍在台北新光醫院搶救；肇事陳男表示「A柱擋住沒有看到」，違規未禮讓行人及搶先左轉依法開罰，最高將罰3萬7800元並吊銷駕照。

▼警消救護人員在現場對李婦進行急救 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今天上午7時許，正值上班、上學交通尖峰，當時李姓婦人正過馬路行走在蘆洲區民族路，不料右方陳姓男子駕駛的小客車才剛起步就左轉，竟完全沒看到李婦，車頭直挺挺地撞倒李婦並直接將她輾壓在車底。

蘆洲警方獲報到場後，發現李婦受困在車子底盤下方，痛苦哀嚎，立即緊急聯繫拖吊車到場協助將汽車車體抬起。在警、消與救護人員合作下，李婦終於被救出車底，經初步包紮發現她骨盆傷勢嚴重並有內出血跡象，隨即由救護車送往台北新光醫院急救。目前院方正全力救治中，暫無生命危險。

肇事陳姓男子供稱「A柱擋住沒有看到」，經酒測無酒駕，違規部分，在行經交岔路口左轉時，未依規定繞過路口中心處，而是搶先左轉占用來車道（俗稱切西瓜）。依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第3款告發，最高可處1800元罰鍰，未禮讓行人部分，依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項告發，最高開罰3萬6000元，並吊銷駕照。

▼監視器拍下李婦被撞倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）