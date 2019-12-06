　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陷三角戀！35歲辣媽安排「街頭殊死鬥」　前夫被男友狂砍35刀慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國35歲女子阿斯塔安排前夫與男友「殊死鬥」，前夫因此被刺殺35刀身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦發生一起離奇案件，35歲單親媽媽阿斯塔（Asta Juskauskiene）要求前夫吉爾德魯斯（Giedruis Juskauskas）與現任男友曼圖斯（Mantas Kvedaras）「打一架」解決三角戀爭端。據悉，她事前就知道，情人將會帶著一把刀赴約，卻沒有阻止，仍積極安排會面，最後前夫被刺殺35刀，當場死亡。

This is horrific!

Daily Mirror 發佈於 2019年12月5日 星期四

《每日電訊報》4日報導，阿斯塔與前夫育有一女，她離婚不久就認識了25歲的曼圖斯，對方出獄以後直奔倫敦，開始交往。吉爾德魯斯6月17日與前妻情人相約見面，在斯特拉特福（Stratford）一條小巷內發生衝突，他的身體、脖子、胸部等部位被狠狠刺殺35刀，當場身亡。

檢察官戴維斯（Hugh Davies）表示， 42歲的死者與阿斯塔一直保持密切關係，時常到前妻家探望小孩，「他不想要離婚，一直都對女兒提供經濟支援，與被告之間也保持性關係。」他指出，嫌犯曾與朋友討論過這一場會面，「目的就是要讓男人們用暴力解決與她之間的關係，實際上，就是一場現代的『中世紀殊死鬥』。」

▲英國35歲單親媽媽阿斯塔要求前與現任男友打架解決三角戀爭端，前夫被刺殺身亡。圖為案發地點。（圖／翻攝 Google map）

▲吉爾德魯斯與前妻的男友見面，卻被刺殺身亡。圖為案發地點。（圖／翻攝 Google map）

戴維斯指出，2名男子顯然是在某種安排之下見面，絕對不是巧遇，因為案發地點不在任何一人住家附近，電話紀錄也顯示2人赴約前多次通話，「所有證據都顯示，這場安排的核心人物就是被告。她是操作與控制這些事件的核心人物。」

戴維斯表示，阿斯塔事前就知道「男友試圖採取嚴重暴力手段，將對前夫造成嚴重傷害，但她仍鼓勵與協助。」根據《福斯新聞》，他指出，「這不是一場情勢升溫的格鬥，而是涉及一把鋒利刀子的謀殺攻擊，死亡是不可避免的結果。」

▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲檢察官指出，阿斯塔早就知道男友要帶著武器前往赴約。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

被告友人蘇凱因（Jurgita Sulciene）出庭表示，被告提議前夫與男友在羅姆福德（Romford）的大街上見面，因為那裡毒品氾濫，如果發生什麼事情，很輕易就能夠把衝突原因歸咎於毒品交易，「阿斯塔暗示我，她想要2個男人為她打一架，贏的人就可以留在她身邊。我不知道她所謂的『贏』是什麼意思。」她曾試圖透過臉書警告吉爾德魯斯，沒想到對方仍舊不幸身亡。

《鏡報》報導，阿斯塔在案發以後，將曼圖斯窩藏在家中，趁著警方找上門以前，選擇性刪除訊息，偵訊時也多次撒謊。儘管男友已經承認謀殺，她仍否認共同策畫這起案件，也反駁妨礙司法的指控。據悉，全案仍在審判當中。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
黃瀞瑩、蔡壁如請辭北市府職務　投入民眾黨選戰
南華高中校長「繳3萬保謝和弦」　阿扣笑回婚姻狀況：我還是很快
南山人壽違反勞基法累計19次　北市勞動局重罰220萬
4男輪流性侵美女獸醫焚屍　重返命案現場卻全遭警擊斃
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《路透》：美眾議院最快12/12投票表決「總統彈劾案條款」

法全國罷工逾80萬人反「退休金改革」　交通大癱瘓、學校停課

前美官員：川普時常「拒絕相信情報」　用經濟術語解釋才聽懂

結婚3年沒小孩！惡男「放火燒妻」她全身70％灼傷當場慘死

媽拿「塑膠袋套3歲兒子頭上」縱火燒家！　自捆雙腳打911求救

FBI：黑色星期五「槍枝背景查核」飆破20萬件　創史上第2高

「前車臣叛軍指揮官」在柏林遭槍殺案　德國驅逐2俄羅斯大使

哥倫比亞示威者提13項訴求「談判陷僵局」　掀第三波全國性罷工

夜店保鑣狂酸19歲學生妹「太胖太醜」免擔心被硬上！下場超悲劇

「全球最適移居城市」台北連2年奪冠！外國人讚：生活品質好、居民友善

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

SK董事長崔泰源外遇要離婚　妻提700萬撫慰金、分350億元股權

印度女控告性侵犯準備出庭　途中遭報復「全身90%燒傷」

法國罷工80萬人上街反退改　教職員：我在拯救每個月數百歐元的養老金

性侵焚燒女獸醫還想逃！　4男重返現場「奪警槍狂射」全遭擊斃

陷三角戀！35歲辣媽安排「街頭殊死鬥」　前夫被男友狂砍35刀慘死

電影製片力挺「性侵合法」　狂言：這不嚴重！女性就該配合滿足

送嬰兒搖椅打開卻是「一把槍」　佛州夫婦贈禮鬧笑話

美韓軍費協商僵持「本月首爾續談」　南韓代表：力拚年底達協議

殺意強烈！中村哲遭「多次射擊」槍殺　遺孀飛阿富汗見最後一面：不能接受

「100下鞭刑」22歲男暈倒醒來繼續打　500圍觀鄉民：用力一點！

30分鐘前才吃飽飯！　肥腸委屈坐碗前「等下一餐」...背影超落寞

設計大師吳書原在都市造出森林景觀　美學養分從母親而來

中職／永遠記得兄弟迷　曾陶鎔到味全續穿58號

驚訝高中生身體素質好！江少慶：他們很幸福

尼克爛到底！　隊史74年首次連2戰輸至少30分

快訊／蔡英文嗆「憑什麼選總統」　韓國瑜：先關心賴清德想不想當她副手

歲末有愛北區社造成果嘉年華　15日小北夜市登場

大專棒聯／強權殞落？台體苦吞3連敗　恐中斷連15年闖進8強

專訪／和IU拍認證照「人生成功」！韓2組實力派跟Hyukoh都有私交

全台限量供應！麥當勞3大新品登場　肉桂捲、葡萄乾卡士達捲吃起來

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

每月吃一顆　避孕新藥通過實驗

美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷慘遭活燒死

美眾院議長宣布：起草彈劾川普

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！

AirPods Pro買回家被阿金咬爛

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

7歲女童家中遭貓踹！30公尺墜下

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

川普又提火箭人　朝：惡化老番癲

男100下鞭刑打到暈　鄉民：繼續打！

更多熱門

相關新聞

報復法國課「數位服務稅」？川普正挑起新戰場

報復法國課「數位服務稅」？川普正挑起新戰場

數位服務稅將可能成為國際貿易新爭端，甚至成為川普與全球貿易夥伴新戰場，究竟，何謂數位服務稅？台灣擬邁向數位國家發展，是否也該研擬數位服務稅？

轉頭一下　軍校學員中風猝死

轉頭一下　軍校學員中風猝死

英鎊匯價升破41元創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

英鎊匯價升破41元創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

強生擬向美國徵收數位稅

強生擬向美國徵收數位稅

市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「22克拉金塊」

市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「22克拉金塊」

關鍵字：

英國倫敦謀殺三角戀

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

Wanna One有1人因作假票數入選！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面