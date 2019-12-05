「前車臣叛軍指揮官」在柏林遭槍殺案　德國驅逐2俄羅斯大使

▲坎格許維利（右）與車臣前總統、武裝部隊領導人馬斯哈多夫（左）是好友。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

前車臣共和國（Chechen Republic）叛軍指揮官坎格許維利（Zelimkhan Khangoshvili）8月在柏林遭一名男子騎單車近距離槍殺，頭胸中彈身亡。德國總檢察長4日指出，俄羅斯或其控制的車臣就是幕後主使，因此驅逐2名俄國大使。莫斯科當局反駁涉案，聲稱指控「絕對沒有根據」，俄國外交部表示，將被迫採取報復行動。

《德國之聲》報導，德國總檢察長4日指出，有充分證據顯示，俄羅斯或車臣當局下令謀殺坎格許維利，因此驅逐2名俄國外交大使。總理梅克爾（Angela Merkel）對此表示，「我們做出這個決定，是因為沒看見俄羅斯支持釐清謀殺案的行動。」

莫斯科當局否認涉案，認為指控「絕對沒有根據」。俄羅斯駐柏林大使4日回應，對於這一項「政治化的」行動深感失望。外交部指出，他們被迫採取報復措施。俄國國會國際事務委員會主席斯拉斯基（Leonid Slutsky）向《國際文傳電訊社》提到，此舉是一種不友善的舉動，也是「歇斯底里的俄羅斯恐懼症」。

▲坎格許維利曾任車臣叛軍指揮官，對抗俄羅斯。圖為車臣武裝部隊。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC報導，坎格許維利8月在柏林「小蒂爾加滕公園」（Kleiner Tiergarten Park）被一名單車騎士近距離槍殺，頭、胸中彈身亡。他2001年至2005年曾參與車臣第二次戰爭，擔任叛軍指揮官，對抗俄國，也是車臣前總統、武裝部隊領導人馬斯哈多夫（Aslan Maskhadov）的好友，2015年在喬治亞躲過一次暗殺以後，逃到德國尋求庇護，但沒有獲得批准。據了解，車臣現任總統卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）也曾是叛軍，後來轉而效忠俄國總統普丁（Vladimir Putin）。

根據德國3日發布的報告，49歲男子瓦迪姆（Vadim K）被目睹將單車、手槍與假髮丟進施普雷河（River Spree），案發以後很快就被逮捕，但不願透露太多資訊。他自稱是聖彼得堡公司Zao Rust的土木工程師，但公司傳真號碼卻屬於俄國國防部。德國檢察官指出，嫌犯的身分應該是假造的，2013年涉嫌以相同的「飛車槍殺」手法在莫斯科謀殺一名商人。

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