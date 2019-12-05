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哥倫比亞示威者提13項訴求「談判陷僵局」　掀第三波全國性罷工

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▲哥倫比亞第三波全國性罷工，圖為首都波哥大（Bogotá）的示威情況。（圖／路透）

▲哥倫比亞掀起第三波全國性罷工，圖為首都波哥大（Bogotá）的示威情況。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞全國罷工委員會受邀與總統杜克（Iván Duque）會談，提出13項訴求，但談判卻幾乎沒有進展，又發起第三波全國性罷工。上萬人4日集結首都波哥大（Bogotá）街頭與歷史地標，高喊反政府口號，原住民警衛隊（Indigenous Guard）也遠從西南部考卡省（Cauca）趕來，齊聲表達不滿。

BBC報導，全國罷工委員會提出13項訴求，包括履行2016和平協議、防範原民領袖與社運人士被殺害、取消研擬中的經濟改革提案等等。杜克已經答應，將不會把退休金補助年齡提高，也不會調降年輕人最低薪資保障，但不願解散防暴警察部隊（ESMAD），聲稱示威是由政敵所操弄。據了解，雙方預計5日再次會面，可是目前談判陷入僵局。

▲哥倫比亞第三波全國性罷工，圖為首都波哥大（Bogotá）的示威情況。（圖／路透）

▲▼哥倫比亞數萬民眾走上首都波哥大（Bogotá）示威。（圖／路透）

▲哥倫比亞第三波全國性罷工，圖為首都波哥大（Bogotá）的示威情況。（圖／路透）

《半島電視台》報導，數萬人4日走上波哥大街頭，集結在歷史地標，揮舞國旗，鳴放喇叭，高呼口號，成為2周內第3次全國性大罷工，哥倫比亞原住民警衛隊也來到首都參與遊行。根據當地智庫INDEPAZ，過去2年之中，超過750位原民領袖與人權倡議者被殺害。

抗議學生羅培茲（Andres López）向《衛報》表示，「如果杜克一直都不聽聽我們的聲音，我們就會繼續走上街頭，我們不害怕政府。」雖然遊行活動大致和平，仍有部分人士採取暴力手段，警方出動催淚瓦斯、閃光彈。據了解，全國目前至少5人因示威活動死亡。

▲哥倫比亞第三波全國性罷工，圖為首都波哥大（Bogotá）的示威情況。（圖／路透）

▲哥倫比亞示威持續延燒，但外界認為，抗議活動不久以後就會暫停。（圖／路透）

雖然示威活動持續延燒，但外界認為，抗議活動不久之後將會暫停。哥倫比亞風險分析（CRA）主管古茲曼（Sergio Guzmán）認為，「除非又發生什麼糟糕的事情，否則抗議活動將會在假期期間暫停，新的一年再捲土重來。最大的風險是示威者跨越都市，讓抗議蔓延到鄉村地區。」

▲哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）（圖／路透）

▲哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）去年8月就職，如今支持率掉到26％。（圖／路透）

綜合外媒報導，哥倫比亞政府宣布提高退休金補助年齡，成為引爆民怨的導火線，百姓11月21日掀起全國性罷工，抗議累積已久的稅務改革提案、毒品氾濫、委內瑞拉130萬難民、福利政策、原民與社運領袖被謀殺等問題，此後每一天都有示威活動。18歲學生迪蘭．克魯茲（Dilan Cruz）於11月23日參與遊行，卻被防暴警察部隊以催淚彈瓦斯罐擊中身亡，引起第二波全國性示威。

哥倫比亞政府2016年與前左翼游擊隊「哥倫比亞革命軍」（ FARC）簽署和平協議，正式結束長達50年的內戰，但是後續處理進程緩慢，遲遲沒有履行協議內容，也是示威者不滿的因素之一。據了解，雙方衝突導致26萬人喪生，超過700萬人逃離家園。

►哥倫比亞示威「18歲學生之死」引爆第二波全國性罷工！

►哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

►哥倫比亞全國大罷工衝突延燒　首都波哥大將「實施宵禁」

►和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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