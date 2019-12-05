市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「甜甜圈金塊」　質地超純有22克拉

Treasure hunter finds £80k gold nugget at the bottom of Scots river https://t.co/MNxB3R3Z73 — @BEAUTIFULMUMSIE (@BEAUTIFULMUMSIE) December 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

一名匿名的尋寶者5月時在英國一處河中浮潛，竟然找到了一塊金塊，經過檢驗後發現，這塊金塊是目前英國發現到最大的，而且是約22克拉的純金塊，市價高達8萬英鎊（約327萬元台幣）。

根據《Daily Record》報導，這名匿名的尋寶者穿著潛水浮，利用手動工具，在蘇格蘭河的支流中搜索，為了避免造成不必要的淘金熱，金塊被發現的確切位置被保密；據悉，這塊被發現的金塊重達121.3公克，是英國至今發現最大的金塊，價值達到8萬英鎊！

「Gold Occurrences In The UK」書本的作者帕默爾（Lee Palmer）指出，金塊被發現時呈現甜甜圈狀，中間則是有一個洞孔，幾乎一點雜質也沒有，是一顆約22克拉的金塊，對英國來說這是一個重要的大發現，他也表示，其實尋寶者也不知道自己撿到的是甚麼，原本以為是一顆石塊，沒想到卻是大金塊！