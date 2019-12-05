韓國瑜酸回應網軍「支支吾吾」 蔡英文正面回擊：他面對爭議躲躲藏藏

▲蔡英文出席「2019未來科技展」開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。國民黨總統參選人韓國瑜酸小英回應網軍題「支支吾吾」。對此，總統蔡英文5日受訪時回擊，她強調自己沒有支支吾吾，反倒是韓國瑜面對爭議問題總是躲躲藏藏。

蔡英文5日下午出席未來科技展活動，面對媒體提問，韓國瑜酸回應網軍議題支支吾吾。蔡英文笑答，「我就想說位什麼今天沒有人問這個問題，我沒有支支吾吾」。

蔡英文說，自己當下覺得嚴肅問題要嚴肅面對，倒是韓國瑜面對爭議問題躲躲藏藏。她強調，關於大阪辦事處事件，其實是境外假消息衍伸出的不幸事件，希望整體社會從事件裡得到教訓，不要讓假消息破壞社會和諧、變成社會對立。

蔡英文提到，去年選舉以來，中國大陸網軍介入台灣選舉是各層面的事情，國內外媒體報導非常多，中國大陸網軍介入對韓國瑜幾乎都是有利的，韓國瑜卻對這個沒有特別的評論，採取迴避的態度。

蔡英文強調，自己在網路上的聲量，其實主要還是臉書，這個臉書是從2008年開始，現在兩百多萬人，是主要聲量來源，這幾年來很多熱情支持者，在網路上替自己發生，替自己澄清事情，這些都是主要網路聲量來源，「我覺得有些人認為不同意見就是網軍，不可取。」