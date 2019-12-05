李佳芬背14萬元LV包遭砲轟…　葉元之急滅火：庶民是一種心態！

圖文／鏡週刊

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬近來四處代夫出征，搶占新聞版面的功力完全不輸給丈夫，除了家族牽扯盜採砂石案件，她本人拎著一只14萬的LV包四處跑行程，也再度引發「墅民」批評，對此，葉元之跳出來滅火，再度強調「庶民是一種心態。」

葉元之擔任韓辦發言以來，多次重新解釋庶民定義，包含李佳芬買賣房產漏報440萬稅額，葉元之稱「是小老百姓都會遇到的問題」，完全相信會計師的說法，是計算稅額方式變更才會漏報；而本次李佳芬多次被拍到拎一咖14萬的LV名牌包跑行程，葉元之則說「庶民是一種心態」。

他受訪時指出，過去已經多次講過，所謂庶民形象就是一種苦民所苦的心態，因為韓國瑜總是能了解民心，樂意傾聽基層的聲音、解決基層的痛苦，韓國瑜的庶民形象是一種庶民的心態。

葉元之接著反批，民進黨一直抓著庶民說狂打，質疑買得起大房子，怎麼可以說是庶民？但過去韓辦已經澄清過非常多次，「庶民就是苦民所苦，了解庶民想法」，這是一種心態，而不是動不動就想用特權、總是高高在還花6萬元請廚師、喝紅酒，卻不關心民眾想法。

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