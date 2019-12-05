陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

▲立委陳學聖指出，教育部民國75年函覆檢送蔡英文副教授證書的公文，在國發會詢不到，要求教育部與政大在明天中午前提出公文。（圖／記者陶本和攝）

記者崔至雲／台北報導

立法委員陳學聖持續緊盯總統蔡英文博士論文與教授任用過程等爭議。陳學聖今（5日）指出，教育部民國75年函覆檢送蔡英文副教授證書的公文，在國發會查不到，要求教育部與政大在明天中午前提出公文。教育部今日下午就發文澄清，核發蔡英文副教授證書之公文上網查就可查詢，證明確實有保存該公文。

針對陳學聖質疑無法於國家檔案局之機關檔案目錄查詢網，查得教育部核發蔡英文副教授證書之公文等情，教育部表示，該公文是教育部以75年1月15日台(75)審字第01922號函函復國立政治大學教師趙○○等十人資格審查結果。經教育部以「機關名稱」、「檔案產生期間」、「檔號」為關鍵字進行查詢，確實有查到，證明教育部及國家檔案局確實有保存該公文。

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▲教育部澄清，核發蔡英文副教授證書之公文網上查就可查詢，證明確實有保存該公文。（圖／記者崔至雲攝）

教育部強調，教育部已於7月19日說明蔡英文副教授資格審定係由國立政治大學以73年12月8日（73）政人字第3057號函報部審查，經教育部74年10月28日由李煥部長主持之「學術審議委員會第16屆常務委員會第16次會議」決定審議通過。此次陳學聖函詢教育部核發蔡總統副教授證書之公文，係教育部依據前開會議審議結果，以75年1月15日台(75)審字第01922號函核發趙○○等十人資格審查結果(內含蔡總統在內計有副教授4名、講師4名及助教2名，合計10名)審定教師名單1份及教師證書10件予國立政治大學。該公文確由教育部歸檔，保存期限為永久，檔號為140.27-06。

教育部指出，該公文可於檔案管理局之機關檔案目錄查詢網系統（https://near.archives.gov.tw/cgi-bin/near2/nph-redirect?rname=adv_search&）目錄搜尋項下之進階搜尋，以「機關名稱:教育部」、「檔案產生期間：民國75年1月15日」、「年度號75、檔號140.27-06」為關鍵字查得。

▲蔡英文論文搜尋結果 。（圖／記者崔至雲翻攝）