王重正電影新作「祭旗」登場　韓國瑜力挺國軍支持國片

▲韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

電影導演王重正籌備了四年的新作《祭旗》，將於12月6日晚上在台北舉辦首映會。據了解，擁有大批軍公教選民支持的國民黨總統候選人韓國瑜也會安排時間到影院觀看，表達對國片與國軍的支持。

《祭旗》故事內容主要講述退伍軍人張山在車禍失憶後，與軍校同期的同學們踏上尋找記憶的旅途，旅途中充滿歡笑淚水與犀利的時事批判，在嘻鬧的電影氣氛之下，王重正希望透過《祭旗》道出了中華民國最悲哀的一件事，就是遺忘。

「沒有了國，哪裡還會是家？忘記了愛，怎麼還展現真正的笑容。」《祭旗》的故事所要強調的重點為明明是以國家為最敬愛最崇高理念的軍人，居然失去愛國的記憶；在退伍之後的謀職之路並不順遂，飽受挫折及迷惘，主角張山在電影中經歷了「失憶」與「失意」，在經濟不景氣又遺忘愛國精神的張山身上可以看出台灣人的縮影，多年沒有提起的愛國運動，以及追尋不到生活目標的茫然，都是如今人們所遭遇的困境。

另外，這部電影的核心價值內容為愛國的精神，從民國65年《梅花》之後再無愛國教育片，愛國人文導演王重正發現了現在普遍大眾迷惘的問題點：「許久沒有人提到中華民國的重要性，沒有人喚起民眾的群體意識」，所以才升起了想拍一部「愛國」電影的念頭，希望藉由《祭旗》這部愛國片，喚醒大眾。不再分裂中華民國，而是將兩千三百萬人凝聚成為一個團結的共同體。

王重正認為，電影作為一種表現的形式，不僅僅只是一種影像媒介，更是一種向社會大眾傳達理念以及價值觀的載具。《祭旗》在故事中融入真摯的情感，希望召喚出群眾「愛國」的榮耀以及驕傲。

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