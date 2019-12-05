韓國瑜出民調奇招　趙少康：害了2種人！地下賭盤怎麼辦

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

面對民調低迷，國民黨總統候選人韓國瑜出奇招反制，先是要支持者接到民調電話拒答，隔日改口接到電話說唯一支持總統蔡英文。對此，資深媒體人趙少康表示，韓國瑜會出這一招也是不得已，但這招也害了兩種人。

趙少康4日在網路節目「觀點」中表示，第一種是地下賭盤，地下賭盤根據民調來賭，這下子地下賭盤不知道該怎麼辦，第二種就是做民調的人，這些民調機構昏頭了，因為韓國瑜等於把民調「掀桌」。

趙少康提到，從現在開始民調意義不大，民調可以看出一些蛛絲馬跡，像是可以看蔡英文上次支持度多少，這次變成多少，成長幅度多少，增加的支持度來自哪裡，本來蔡英文有自己的功勞，現在大家就會認為這是韓國瑜要求的，現在民調變成參考，已經沒有百分之百的價值，做民調的人會很辛苦。

對於韓國瑜民調奇招，趙少康認為，有一點效果，韓國瑜這招沒看過其他候選人用過，但如果韓國瑜是政治奇才的話可能奏效，這招聽說是韓國瑜自己決定的，而韓國瑜陣營9月時也曾討論過，後來沒使用這招，最後是韓國瑜自己宣布了。

趙少康提到，韓國瑜會出這招，恐怕是不得已的，如果民調繼續低下去會影響到海外華僑，以及台商回台投票意願。

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