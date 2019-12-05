「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

▲周錫瑋開直播談網軍。（圖／翻攝周錫瑋臉書直播）

記者黃巈禾／台北報導

針對「卡神」楊蕙如涉嫌在PTT上帶風向，造成大阪辦事處長蘇啓誠不堪輿論壓力而輕生，檢調也查出楊蕙如以每個月1萬元作為旗下網軍帶風向的酬勞。對此，韓國瑜競選總部副總幹事、前台北縣長周錫瑋5日爆料，民進黨秘書長羅文嘉是網路始祖，他2005年選縣長就被羅文嘉網軍抹黑。

周錫瑋表示，楊蕙如事件解釋了為什麼有時候政策是錯的，傳到最後反而變成在野黨無理，執政黨的假資訊假訊息變成是真的。

周錫瑋指出，羅文嘉就是網軍始祖，更驚爆2005年選縣長時「瑋哥部落格」就被羅文嘉網軍大量侵入與抹黑。經法院判定與定罪，其網軍IP位置就在羅文嘉競選總部，吳敦義的誹聞錄音帶抹黑，黃俊英的走路工抹黑，都是如出一轍。

對於駐日代表謝長廷出面否認與楊蕙如的關係，周錫瑋斷言，絕非如此，謝長廷到底養了多少網軍？而楊蕙如到底拿了多少預算？僅台北市政府與交通部？到底政府有多少「補助」與「基金會」，變成網軍基地？這些基金會到底在做什麼？

周錫瑋強調，這些疑問都要全部查清楚，還給大家真正的民主自由的清白，況且正因台灣是民主與法治國家，不該只有這些抹黑抹紅而無是非對錯。

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