政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 4日受訪時強調，不評論個案，但行政院立場不變，就是譴責任何形式的假訊息。

針對韓國瑜所謂網軍傷害民主價值，呼籲執政黨說清楚之說法，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄4日表示，北檢起訴楊蕙如一案，已進入司法程序，尊重司法調查。但還原關西機場案的經過，包括國際媒體的調查，都確定是來自境外假訊息所造成的莫大遺憾，大家應該記取這個沈痛的教訓。

Kolas 4日表示，楊蕙如案已經進入司法調查，政院不評論個案，但行政院的立場從未改變，也就是譴責任何形式的假訊息。

至於藍營要求持續追查楊蕙如案背後資金來源，還有藍營台北市議員指出，楊蕙如雇用網軍的經費來自WTA台灣公開賽的北高市府等事。Kolas回應，藍營市議員的質控直指台北市和高雄市，應由北高兩市說明。她強調，行政院的立場從未改變，就是譴責任何形式的假訊息。楊蕙如案已經進入司法程序，政院尊重司法調查，不予評論，但是譴責假訊息的立場不會改變。