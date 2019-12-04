　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 4日受訪時強調，不評論個案，但行政院立場不變，就是譴責任何形式的假訊息。

針對韓國瑜所謂網軍傷害民主價值，呼籲執政黨說清楚之說法，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄4日表示，北檢起訴楊蕙如一案，已進入司法程序，尊重司法調查。但還原關西機場案的經過，包括國際媒體的調查，都確定是來自境外假訊息所造成的莫大遺憾，大家應該記取這個沈痛的教訓。

Kolas 4日表示，楊蕙如案已經進入司法調查，政院不評論個案，但行政院的立場從未改變，也就是譴責任何形式的假訊息。

至於藍營要求持續追查楊蕙如案背後資金來源，還有藍營台北市議員指出，楊蕙如雇用網軍的經費來自WTA台灣公開賽的北高市府等事。Kolas回應，藍營市議員的質控直指台北市和高雄市，應由北高兩市說明。她強調，行政院的立場從未改變，就是譴責任何形式的假訊息。楊蕙如案已經進入司法程序，政院尊重司法調查，不予評論，但是譴責假訊息的立場不會改變。

ET快訊
變態警「忘情撫摸」女屍乳房！案發現場起色心...噁心畫面全都
更猛冷氣團將到！　台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜抹黑廣告：憑什麼愛說謊？

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　國民黨：不是說要打假消息？

還原真相／誰害死蘇啓誠？　一張圖看國民黨拿謠言追打時間表

快訊／港澳條例已經足夠！蔡英文：現階段還不需要「難民法」

不是鬼島是寶島！8件事證明台灣超幸福　外國網友：好羨慕

藍議員為蘇啓誠赴日抗議…謝長廷批「雙重標準」　蔡正元：你真的做錯了

泰簽財力證明　知情人士爆：藍營、旅遊業者唱雙簧凸顯外交不夠力

試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人

這是頑童、A-Lin？15歲超驚人嫩照出土...瘦子：還吞過別人的痰

活久見！新垣結衣第一次IG直播　湊近攝影機萌問「開始了嗎」網瘋了

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

金曲樂團佛跳牆恥度大開扮醜...唯獨戴佩妮「逃過一劫」！

麻辣天后利菁被4嫩男圍繞...欽點小鮮肉鼓手：帶回家調教

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

身兼極限運動好手的華裔導演太有才　代言沛納海繼續冒險

MAMA／Jin、Heize開砲音源造假！　「用正當努力去獲得成果」網全沸騰：好爽

交往後第1次！她親曝「從男友交友圈」看穿4件事　怎介紹妳…3個字全懂

政治熱門新聞

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

快訊／網軍IP來源是綠委辦公室！

砂石案被質疑　李佳芬弟喊冤

卜睿哲：若蔡連任，中國繼續「剛剛好」手法

韓國瑜岳父飆罵文弱公務員　吳約西冒死阻違法抽砂

「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務高達1億

瓦解韓國瑜庶民牌　綠營石內卜出狠招

韓國瑜回防魚群跳出水　高雄市府說話了

快訊／卓榮泰：「卡神」楊蕙如是民進黨員

民進黨切割楊蕙如　她PO照洩底

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

議員爆「卡神拿菊市府補助」綠議員：抹黑

黃國昌質問韓國瑜：這些大洞回填了什麼？

更多熱門

相關新聞

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。不僅如此，臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」爆料，蔡英文外甥吳孝銓疑似是網軍社團的共主。對此，國民黨表示，蔡政府口口聲聲說要打假消息，希望能認真看待自己提出的宣示。

蔡正元喊話謝長廷：你真的做錯了

蔡正元喊話謝長廷：你真的做錯了

楊蕙如案影響選情？　卓榮泰：目前看不出直接影響

楊蕙如案影響選情？　卓榮泰：目前看不出直接影響

楊蕙如具民進黨籍　張善政：外交官之死她這輩子要負道德責任

楊蕙如具民進黨籍　張善政：外交官之死她這輩子要負道德責任

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

關鍵字：

楊蕙如網軍

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

泰簽政策急轉彎取消財力證明

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面