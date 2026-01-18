　
政治

拯救市容！　陳冠安拋北市廣設智慧垃圾桶：24小時按重量計費

▲陳冠安拋北市廣設智慧垃圾桶。（圖／陳冠安臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

上班族或租屋在外，往往無法和垃圾車時間配合，或者經常要追著垃圾車跑，是生活一大不方便。爭取國民黨提名參選南港、內湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安主張，在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶。如此一來，也能解決行人清潔箱被倒入家庭垃圾，造成環境髒亂的問題。

陳冠安指出，港湖雖是台北人口最年輕的行政區，但我在追垃圾車時看到，倒垃圾的多半仍是長輩，年輕人較少出現。原因也很簡單，許多年輕人加班、外食，回到家往往已是晚上9、10點，即使趕得上，也未必還有精力。甚至對忙碌的上班族來說，倒垃圾是需要「特別規劃」的行程。加上年輕人常住的套雅房空間有限，要設置完整的回收分類桶，也十分傷腦筋。

陳冠安說，目前台北已有像iTrash這樣的智慧垃圾收集機，只要插入悠遊卡，就能24小時投遞垃圾，按重量計費、不必分類，深受年輕族群喜愛。但全市只有9個據點，對人口密集的都市來說，顯然遠遠不夠。尤其近年來，不少行人清潔箱因為被亂倒，惡臭、蚊蟲老鼠孳生的外部成本卻由周遭居民承擔，所以市府選擇逐年裁撤。以南港來說，這五年裡的數量甚至腰斬，從90個下降到41個。雖然減少亂倒問題，卻也讓行人與居民丟垃圾更不方便。

「科技應該服務生活。因此，我主張在垃圾量大或適當地點！」陳冠安表示，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶。如此一來，也能解決行人清潔箱被倒入家庭垃圾，造成環境髒亂的問題。此外他在走訪里內時，看到許多里長會辦資源回收活動，只要有舉辦，里內環境就特別乾淨。這代表，只要誘因設計正確，大家其實願意配合。因此，市府也應同步設置智慧回收箱，針對玻璃、乾電池、塑膠等給予回饋點數，讓做好回收的民眾，可以折抵使用智慧垃圾桶，形成正向循環。

陳冠安強調，廣設智慧垃圾桶、增設多元支付、落實使用者付費，不只對年輕族群友善，也能改善環境、減少亂丟，並降低清潔隊員的工作負擔與風險，讓城市更乾淨，也更符合新世代的生活方式。

01/16 全台詐欺最新數據

拯救市容！　陳冠安拋北市廣設智慧垃圾桶：24小時按重量計費

