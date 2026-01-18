　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林宸佑涉國安法遭押　學者：若屬實是中國在台隱蔽戰線被看見

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）

▲綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）

記者陶本和／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗18日受訪表示，這起案件如果屬實，是中國在台長期隱蔽戰線的一次被看見。他說，中國統戰在台協力者從來不是新現象，而是多年來持續存在，只是過往多半在制度縫隙與專業身分包裝之下，不易被外界察覺。

林宸佑等6人涉嫌違反《國家安全法》等罪名，經橋頭地檢署聲請羈押並獲法院裁准，6人於17日晚間移送高雄看守所。檢方指出，專案搜索共10人，其中6人遭羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

中天新聞則對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣」，至於，外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這起案件如果屬實，是中國在台長期隱蔽戰線的一次被看見。他說，中國統戰在台協力者從來不是新現象，而是多年來持續存在，只是過往多半在制度縫隙與專業身分包裝之下，不易被外界察覺。

洪浦釗表示，這次事件之所以引發關注，正因它讓社會更清楚看到，中國對台滲透早已不再局限於政治人物或基層組織，而是招攬資訊生產的上游。當影響力進入新聞產製過程，本身就足以對公共輿論產生長期而深層的效果。

洪浦釗說，從中國的操作邏輯來看，媒體工作者的角色價值，並不在於直接散播假訊息，而在於能否影響議題選擇與敘事角度。他認為，只要能持續左右什麼被強調、什麼被淡化、哪些背景被忽略，就能在維持專業外觀的情況下，逐步形塑有利於中國的輿論環境。這類操作高度隱蔽，也正是認知作戰最難防範之處。

洪浦釗指出，這起案件的意義不僅是司法層面的個案處理，更是一個警訊，提醒台灣社會：我們面對的是一條長期運作、耐心布局的統戰滲透結構。國安單位當然必須持續強化反滲透與司法防線，但單靠制度並不足以全面應對，因為認知作戰的核心場域並不在法庭，而是在社會本身。

洪浦釗強調，同樣重要的，是社會整體媒體識讀能力的提升。新聞的公信力，並非來自記者身分，而取決於資訊是否能保持獨立、不受境外政治力量牽引。在這個過程中，媒體自身也必須承擔相應的社會責任，透過專業自主、內部把關與對資訊來源的自律，維繫民主社會的信任基礎。

洪浦釗認為，這並不是否定新聞自由，也不應被簡化為對媒體的獵巫。民主社會必須清楚界定界線：新聞自由保障的是獨立監督權力，而不是成為境外敵對勢力操縱輿論的管道。一旦跨越這條界線，問題就不再只是言論，而是涉及國安。

總體而言，洪浦釗表示，這起事件真正值得警惕的地方，在於它再次證明，中國對台滲透並非偶發，而是長期且結構性的存在。唯有國安體系、媒體專業與公民社會同步運作，讓制度防堵與資訊識讀並進，台灣才能真正守住民主社會賴以運作的資訊信任基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

藍營台中內戰！協調後盧秀燕與江、楊首同框　媽媽市長話中藏玄機

駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

中天主播林宸佑涉共諜案遭押　登上知名國際媒體美聯社

偵辦主播林宸佑會列矚目案件　律師：檢必嚴謹蒐證才可能連過2關

拯救市容！　陳冠安拋北市廣設智慧垃圾桶：24小時按重量計費

林宸佑涉國安法遭押　學者：若屬實是中國在台隱蔽戰線被看見

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

藍營台中內戰！協調後盧秀燕與江、楊首同框　媽媽市長話中藏玄機

駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

中天主播林宸佑涉共諜案遭押　登上知名國際媒體美聯社

偵辦主播林宸佑會列矚目案件　律師：檢必嚴謹蒐證才可能連過2關

拯救市容！　陳冠安拋北市廣設智慧垃圾桶：24小時按重量計費

林宸佑涉國安法遭押　學者：若屬實是中國在台隱蔽戰線被看見

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

中國暫不允許進口輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

東海銀赫吃飯狂飆中文　他自豪：我現在很強

政治熱門新聞

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

國民黨睽違9年發年終　依黨工薪水3分之1發放

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

台積電變美積電　經濟部緊急聲明

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

快訊／國防部證實：林宸佑涉國安法

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

被林宸佑酸收紅錢　郭昱晴：迴力鏢打回去

李逸洋：台美關稅比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲採全民調

陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

更多熱門

相關新聞

陸委會擬反制陸官媒洩沈伯洋資安　國台辦回應

陸委會擬反制陸官媒洩沈伯洋資安　國台辦回應

大陸官媒日前在社群平台上公布立法委員沈伯洋住處與工作場所的衛星圖資、街道圖。對此，陸委會表達嚴厲譴責，「不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮（14）日稱，加強兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

國安局：中共藉5手法對我認知作戰　2025年就查獲4.5萬組異常帳號

國安局：中共藉5手法對我認知作戰　2025年就查獲4.5萬組異常帳號

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

藍委AI回「中國對台認知作戰最活躍」　綠黨團：還沒被汙染

藍委AI回「中國對台認知作戰最活躍」　綠黨團：還沒被汙染

關鍵字：

標籤:國安法中國統戰媒體滲透新聞自由認知作戰

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面