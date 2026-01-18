林宸佑涉國安法遭押　學者：若屬實是中國在台隱蔽戰線被看見

▲綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）



記者陶本和／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗18日受訪表示，這起案件如果屬實，是中國在台長期隱蔽戰線的一次被看見。他說，中國統戰在台協力者從來不是新現象，而是多年來持續存在，只是過往多半在制度縫隙與專業身分包裝之下，不易被外界察覺。

林宸佑等6人涉嫌違反《國家安全法》等罪名，經橋頭地檢署聲請羈押並獲法院裁准，6人於17日晚間移送高雄看守所。檢方指出，專案搜索共10人，其中6人遭羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

中天新聞則對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣」，至於，外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這起案件如果屬實，是中國在台長期隱蔽戰線的一次被看見。他說，中國統戰在台協力者從來不是新現象，而是多年來持續存在，只是過往多半在制度縫隙與專業身分包裝之下，不易被外界察覺。

洪浦釗表示，這次事件之所以引發關注，正因它讓社會更清楚看到，中國對台滲透早已不再局限於政治人物或基層組織，而是招攬資訊生產的上游。當影響力進入新聞產製過程，本身就足以對公共輿論產生長期而深層的效果。

洪浦釗說，從中國的操作邏輯來看，媒體工作者的角色價值，並不在於直接散播假訊息，而在於能否影響議題選擇與敘事角度。他認為，只要能持續左右什麼被強調、什麼被淡化、哪些背景被忽略，就能在維持專業外觀的情況下，逐步形塑有利於中國的輿論環境。這類操作高度隱蔽，也正是認知作戰最難防範之處。

洪浦釗指出，這起案件的意義不僅是司法層面的個案處理，更是一個警訊，提醒台灣社會：我們面對的是一條長期運作、耐心布局的統戰滲透結構。國安單位當然必須持續強化反滲透與司法防線，但單靠制度並不足以全面應對，因為認知作戰的核心場域並不在法庭，而是在社會本身。

洪浦釗強調，同樣重要的，是社會整體媒體識讀能力的提升。新聞的公信力，並非來自記者身分，而取決於資訊是否能保持獨立、不受境外政治力量牽引。在這個過程中，媒體自身也必須承擔相應的社會責任，透過專業自主、內部把關與對資訊來源的自律，維繫民主社會的信任基礎。

洪浦釗認為，這並不是否定新聞自由，也不應被簡化為對媒體的獵巫。民主社會必須清楚界定界線：新聞自由保障的是獨立監督權力，而不是成為境外敵對勢力操縱輿論的管道。一旦跨越這條界線，問題就不再只是言論，而是涉及國安。

總體而言，洪浦釗表示，這起事件真正值得警惕的地方，在於它再次證明，中國對台滲透並非偶發，而是長期且結構性的存在。唯有國安體系、媒體專業與公民社會同步運作，讓制度防堵與資訊識讀並進，台灣才能真正守住民主社會賴以運作的資訊信任基礎。