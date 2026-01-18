　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丟門口40年！不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

美國內布拉斯加州近日傳出一則溫馨又意外的拍賣故事。（圖／翻攝自臉書，Colleen Williams presents）

▲阿嬤聽到陶罐拍出約新台幣102萬元後嚇到腿軟，需要他人攙扶。（圖／翻攝自臉書，Colleen Williams presents）

圖文／CTWANT

美國內布拉斯加州近日傳出一則溫馨又意外的拍賣故事。91歲的老婦人尤爾根斯（Lois Jurgens），近日將一只在自家前廊擺放超過40年的老舊陶罐送上拍賣場，最終以3萬2000美元（約新台幣102萬元）高價成交，成為最驚喜的生日禮物。

《紐約郵報》（New York Post）報導，尤爾根斯表示，這只30加侖容量的「紅翼陶器」（Red Wing Stoneware）陶罐多年來風吹日曬，外觀看來平凡無奇，她原本打算在車庫拍賣中出售，估計只能換得約50美元（約新台幣1581元）。巧合的是，當她動念出售之際，布雷默拍賣與房地產公司宣布將舉辦一場專門拍賣古董陶罐的活動。

拍賣公司負責人起初因拍賣時間逼近，對是否納入這只體積龐大的陶罐感到猶豫，但仍親自前往尤爾根斯家中查看。當時陶罐仍放在前廊，周圍堆滿積雪與落葉，所幸自製的蓋子防止雜物落入。布雷默將陶罐轉過來後，發現背面罕見的藍色蝴蝶圖樣，立刻判斷是收藏級珍品，加上陶罐上帶有兩種少見印記，使其身價大幅提升。

尤爾根斯原本只期待能賣到100美元（約新台幣3162元），布雷默則笑稱結果會讓她驚喜。拍賣當天恰逢尤爾根斯91歲生日，她因到教堂擔任志工未能到場。最終，來自德州、堪薩斯州及愛荷華州的收藏家激烈競標，價格一路飆升，最終以3萬2000美元成交。

得知拍賣結果後，尤爾根斯激動到雙腿發軟，需要他人攙扶上台。她受訪時表示，在91年的人生中，這次拍賣無疑是最令人興奮、也最難忘的時刻。

延伸閱讀
年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光　房東嘆：我才是壞人
領養小孩竟發現是「丈夫親生的」　人妻崩潰離婚
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感
快訊／學測「國綜科解答」出爐　補教公布預估五標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

美前駐以大使預測：川普本周將嘗試除掉哈米尼

奧運雙金泳將崩壞！爆性侵「教練13歲女兒」　最重關20年

男在家突遇「子彈穿牆」中彈亡！頭部流血倒地　鄰居玩槍奪命

殺錯人！老爸誤認女兒男友「連開2槍」　25歲亞馬遜司機慘丟命

川普欲取格陵蘭　前白宮官員：可成為美領地且對台灣也有利

不甩習近平？北韓官媒「低調報導」金正恩寄賀年卡　揭中國失影響力

發現機身殘骸！印尼飛機失聯前高度驟降　千人山區搜救

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

美前駐以大使預測：川普本周將嘗試除掉哈米尼

奧運雙金泳將崩壞！爆性侵「教練13歲女兒」　最重關20年

男在家突遇「子彈穿牆」中彈亡！頭部流血倒地　鄰居玩槍奪命

殺錯人！老爸誤認女兒男友「連開2槍」　25歲亞馬遜司機慘丟命

川普欲取格陵蘭　前白宮官員：可成為美領地且對台灣也有利

不甩習近平？北韓官媒「低調報導」金正恩寄賀年卡　揭中國失影響力

發現機身殘骸！印尼飛機失聯前高度驟降　千人山區搜救

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

中國暫不允許進口輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

高庚杓決定明天開始禁食！　惠利眼神：哩洗勒供蝦咪

國際熱門新聞

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

美情報曝「伊朗準備攻擊美軍基地」

川普援助跳票！伊朗人怒轟懦夫「被當砲灰」

伊朗最高領袖認了　證實示威「數千人慘死」

畫面曝　共和黨參選人遭利刃刺傷頭

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

更多熱門

相關新聞

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

國內詐騙猖獗，一名女子近日收到簡訊通知打算去超商取貨，收到來路不明的貨到付款包裹通知，因一時想不起是否曾下單，險些到超商領貨，但她發現寄件廠商為「萬事宜」，金額1888元，察覺有異後請店員協助查詢，才得知這是近期流竄的詐騙包裹手法。

「自律女神」謝金燕曬超狂腹肌照

「自律女神」謝金燕曬超狂腹肌照

不是名媛卻更紅！美國紐約市長夫人是誰

不是名媛卻更紅！美國紐約市長夫人是誰

華為吃豆腐！盜東海教授智財

華為吃豆腐！盜東海教授智財

14年前黑戶寶寶長大了！她重回台灣：想考這裡大學

14年前黑戶寶寶長大了！她重回台灣：想考這裡大學

關鍵字：

Lois Jurgens陶罐周刊王

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面