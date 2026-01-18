　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

教室,學校。（示意圖／達志影像）

▲買簡體字布條被投訴，老師抱怨文被罵慘。（示意圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

校園出現簡體字零容忍！一名老師發文指出，布置活動場地因「福氣」「萬事」買成簡體字，引發家長投訴，導致他要寫報告回覆國教署，甚至抱怨「這就是現在的教育環境」。貼文曝光後，2萬名網友幾乎一面倒挺家長，怒斥「學校是教育場所，正體字是基本尊重」，「學校出現簡體字是有什麼毛病」。

一名網友在Threads表示，看到一名疑似校方人員抱怨，老師與學生在學校辦活動，網購年節小物來布置場地，結果布條上的福氣變成「福气」、萬事寫成「万事」，氣得家長以「有簡體字進入校園」為由投訴校方。

內文中，該名校方人員也不滿說道，「家長花幾分鐘寫的申訴信件，內容充滿情緒字眼」、「我們要請學生把布條撤下，寫好處理情形後再進公文系統回覆國教署，這就是現在的教育環境」。

一面倒挺家長！網噴：無法接受學校出現簡體字

對此，網友直呼「不好意思這次我支持家長」，下方也引來2萬名網友逆風開罵，「沒辦法忍受校園裡有簡體字+10000，講白一點，小孩考試如果寫簡體，老師你會算他對嗎」、「超難得覺得家長有道理欸，學校用什麼簡體字？」「我也支持家長，在學校出現簡體字是有什麼毛病，在學校就給我用正體字」、「這裡是台灣不是中國，好好用繁體中文很難嗎」、「我挺家長，而且活動布條，我們小時候都大家一起做的」。

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

掛「福气」布條惹怒家長　師怒：這就是現在教育環境！網逆風開噴

iPhone11撐到現在！律師曝：小孩覺得家裡窮

先前曾有網友感嘆，現在物質誘惑大，看到有同學拿最新款iPhone，就算是孩子，難免也會互相比較，讓家長陷入兩難。律師林智群也分享自家情況，拋出疑問「小孩不會賺錢，有必要給最新手機嗎？」也感嘆「無法理解，但現在的小朋友就是會互相比來比去。」

雄中考卷「老師夢到什麼出什麼」　學生崩潰

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

國小師涉不當管教　教育局：若霸凌屬實不寬貸

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」

