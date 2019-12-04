楊蕙如網軍案成韓國瑜逆轉破口？　卓榮泰：目前看不出直接影響

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／彰化報導

針對「卡神」楊蕙如的網軍風波，民進黨主席卓榮泰4日表示，她確實還是民進黨員，但屬個人行為跟黨部無關，兩人也沒有互動；至於此案是否衝擊綠營選情，甚至這被國民黨總統候選人韓國瑜陣營視為逆轉的破口，他則認為，國民黨不分區名單「後勁」還很強，目前還看不出有什麼直接影響。

民進黨的行動中常會移師彰化，卓榮泰在會後針對楊蕙如案指出，她確實還是民進黨北市的黨員，但這是她的個人行為，與民進黨毫無關係，而自己跟她也沒有互動。

至於楊蕙如是否會遭黨紀處分，卓榮泰在下午與媒體茶敘時指出，民進黨台北市黨部會依狀況處理，目前他全力支持司法調查清楚，也希望遏止其他假消息。

對於會不會影響到民進黨在2020年的選戰，卓榮泰強調，這件事情才發生兩天，司法案件之後都會受到討論，但國民黨不分區名單的「後勁」還很強；無論這件事或往後的事情，民進黨會謹慎處理，對選情的影響目前還在觀察當中。

卓榮泰表示，民進黨自己不能犯錯，對於對方的行為也要小心應對，現在還在觀察中，至於對於民進黨選情，目前看不出有什麼直接影響。

其他人也看了這些...

►楊蕙如同框照曝光 徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面

►網軍護航謝長廷 韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

►林飛帆自稱遭卡神霸凌 孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

更多熱門新聞...

►楊蕙如補助金流曝光 ! 北市體育局2年1010萬 交通部觀光局也給了650萬

►民進黨切割楊蕙如 柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關

►網軍IP位置來自立法院 矛頭指向民進黨立委辦公室

►超越藍綠，就靠她了