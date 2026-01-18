偵辦主播林宸佑會列矚目案件　律師：檢必嚴謹蒐證才可能連過2關

▲中天主播林宸佑遭收押。（圖／翻攝自臉書-馬德愛破音 中天林宸佑）



記者陶本和／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見。對此，律師黃帝穎18日表示，司法實務上，檢方偵辦新聞主播通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院連過兩關。

林宸佑等6人涉嫌違反《國家安全法》等罪名，經橋頭地檢署聲請羈押並獲法院裁准，6人於17日晚間移送高雄看守所。檢方指出，專案搜索共10人，其中6人遭羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

中天新聞則對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣」，至於，外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

對此，黃帝穎表示，法辦新聞主播是矚目案件檢察官蒐證嚴謹才能在法院連過兩關。他說，主播若對現役軍人發展組織涉犯國安法是七年以上重罪，現役軍人若拿錢背叛職務或國家忠誠義務，更涉犯貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，最重無期徒刑。

黃帝穎表示，司法實務上，檢方偵辦新聞主播通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院連過兩關。

黃帝穎說，第一關是法院裁准搜索，檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，檢調也才能兵分多路搜索新聞主播及現役軍人處所。

黃帝穎表示，第二關是法院裁定收押禁見，檢察官嚴謹偵辦才能以證據說服法院認定新聞主播及現役軍人等6人罪嫌重大且有羈押必要，法院開羈押庭審酌檢方聲押事由及偵查卷證資料後，檢方蒐證嚴謹具說服力，法院才會裁定被告6人全部羈押禁見。