駁花「300萬買趙怡翔議員位置」　劉品妡嗆告：期待有品的競爭

▲劉品妡發布聲明駁斥「300萬買議員位」。（圖／劉品妡臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡花「300萬買位置」，以鉅額換取趙的讓位與支持，劉品妡今（18日）發布聲明駁斥內容不實，相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑，嚴正澄清，期待在公平、理性環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭。」

劉品妡說，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評，她一向尊重。然而，監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口。此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

劉品妡指出，基於維護個人名譽與公共秩序、避免不實訊息持續擴散，已著手蒐證並將依法提告，同時呼籲各界停止轉傳不實訊息，避免在不知情下成為散布鏈的一環。會持續以公開、透明方式投入公共事務，期待在公平、理性環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭。

趙怡翔也說明，劉品妡當時加入團隊，是他透過民進黨青年外交培力營，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人。在他轉職離開台北市議會後，時常對品妡感到歉意，因為他的工作屬性及對黨內初選機制的尊重，導致無法幫助她站台、掃市場或做出其他表態，讓她無法比照其他新人，必須單打獨鬥。

趙怡翔說，如今，社群出現來路不明的謠言，無論是屬於認知作戰或是政治鬥爭，他都會透過法律途徑來處理，相信這也只會讓優秀的年輕人，更積極投入當前的工作，讓大家可以看見更乾淨、更理想的未來政治。

