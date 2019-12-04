藍議員為蘇啓誠赴日抗議…謝長廷批「雙重標準」　蔡正元：你真的做錯了

▲駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）



記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如操控社會輿論間接釀成前大阪辦事處長蘇啓誠輕生，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關，4日遭藍營議員赴日本東京抗議，並要求謝長廷下台。對此，謝長廷4日點名並批評國民黨副秘書長蔡正元，蔡正元也透過臉書回嗆，「你真的做錯了、你真的錯的離譜了。」

對於藍營議員4日赴日本東京抗議，謝長廷表示，說要他下台的理由不外乎就是楊蕙如被起訴，「現在這件事情傳聞是蔡正元在指揮，蔡自己被起訴收押四個月，最後被判決無罪蔡還自己大肆慶祝，現在為何別人被起訴就斷定其有罪？」如真是蔡正元所主導，顯然是雙重標準。

對此，蔡正元回嗆，謝謝你提到我被貴黨政府羈押四個月之事，羈押事由是指控我侵佔中影的錢，結果證明我沒有侵佔中影的錢，但我也被羈押四個月。你在臉書上點名我，說我主導本黨市議員指控你，這件事我無法承認，也無法否認，因為本黨市議員代表人民，對你在蘇啓誠自殺案和楊蕙如搞「網路東廠」一事發出憤怒的民意，完全是自動自發的，所以我無法承認。

蔡正元表示，本黨市議員決定要求你負起政治責任，發起一連串抗爭和陳情後才找我商量，我有給他們一些建議，所以我無法否認，但你跟楊蕙如的關係民進黨上下都知道，楊蕙如為了護你幹出「東廠血滴子」的事，全國上下都知道。

蔡正元說，當然要你負政治責任下架是非常不容易的事，如果是其他駐日大使，蔡英文一定像吳音寧一樣的拋棄你，但你非常不同，蔡英文也不敢得罪你，畢竟你的子弟兵位居要津很多，包括民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇、桃園立委鄭運鵬、高雄立委趙天麟、下屆不分區管碧玲、下屆不分區莊瑞雄，其他族繁不及備載。

蔡正元提到，我雖然與你身處對立陣營，但對你的理念「憲法一中」、「和諧共生」始終懷著高度敬意，我相信你不是戀棧權位的人，但大阪關西機場事件，你把罪責歸咎蘇啓誠，並任由楊蕙如發動「血滴子」，造成蘇啓誠自殺明志，「你真的做錯了、你真的錯的離譜了。」

蔡正元呼籲，我在看守所完成《台灣島史記》書中有段文字特別記載你的事跡，因爲你是確定的歷史人物，我必須視你為「列傳」級的人物描述，也希望你以歷史人物的高度審視自己，「面對這麼嚴重的錯誤道歉下架，留下歷史人物優雅的身影。」

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