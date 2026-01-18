東勢殯儀館前館長涉性騷女員工　中市府否認護短：調職+申誡2次

▲東勢殯儀館黃姓前館長遭指控長期對多名女員工開黃腔。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市立東勢殯儀館黃姓前館長遭指控，長期對多名女員工開黃腔，案經台中市政府生命里疑管理處調查，認定黃男違反性別平等工作法，給予調職並記2次申誡處分，但有員工認為處罰太輕；生管處今天（18日）指出，該員已調至公所擔任非主管職，亦依規定核予申誡處分，相關處分將依法反映於年度考績及陞遷評分，並無外界所稱不當護短情事。

黃男被控長期在辦公室開黃腔，有女員工指出，曾有女同事請產假，黃竟對同事說「等她生完，我就不用再喝美式咖啡，以後可以喝拿鐵」等語，暗指之後喝咖啡可以加母乳，讓女同事錯愕不已。

另有女員工說，黃男常把「懶X」掛嘴邊，講話沒水準；還有女同事穿著裙子時，被要求爬梯子貼海報，女同事擔心走光向黃反映，卻被黃嗆「不然裙子脫下來」，事後此事還在群組中被討論，讓該名女同事二度受傷。

台中市生命禮儀管理處表示，全案於接獲申訴後即依規定啟動調查程序，並為確保調查結果之公平與客觀，特別成立專案調查委員調查，部專家學者及社會公正人士比例達全體委員二分之一以上，調查與決議均參考外部委員專業意見辦理，相關程序均依規定進行，確保公開透明。

另就人事處置部分，生管處於事件發生後，已依法將該員自原「館長」主管職務調整為公所「非主管職務」，以解除其行政管理權責，並落實必要風險隔離措施。

生管處強調，對於性別平等事件一向秉持零容忍原則，所有處置均係依外部委員參與之調查結果，依法、依程序審慎辦理，並無外界所稱不當護短情事。