「再給蔡英文四年非口號！」蔡英文喊話青年：改革不能半途而廢

▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

由台灣青年民主協會主辦之「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，4日起一連3天，在台北國際會議中心登場。3日先公布18個題目，喊話蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜3位總統參選人要先好好準備，不要到時只有口號式回應。蔡英文4日打頭陣第一位上場，在15分鐘的申論階段，蔡英文細數三年多來的政績，她也提到，常說再給蔡英文四年絕非口號，因為改革的路絕對不能半途而廢。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說明，此次論壇將由總統參選人進行15分鐘申論，向現場及直播前的青年、學生完整介紹在未來4年的青年政策規劃，更要說明「要怎麼做」、「為什麼做得到」。林彥廷表示，接著會是「青年團體提問」，邀請包含台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、iVoter議題立場分析、台灣青年氣候聯盟、原住民族青年陣線、全國中學學生權益研究會等6個青年團體，各自準備3個提問，共18題，涵蓋性別、勞動、假新聞、原住民族、氣候行動、學生權益等議題面向，將現場抽出6題向總統參選人提問。

蔡英文在第一階段申論時細數三年政績，她提到，年金改革是其中最緊急迫切的問題，目前的年改，也只是第一階段的工程，但至少可以確保年金30年不會破產。她也另外提到，包含性別議題、能源議題、轉型正義等等，都是蔡政府這三年來力推的政策。

蔡英文坦言，目前做的這些，確實都是第一步，因為改革的工程很大，「或許我常常在選舉場說，再給蔡英文四年，這個真的不是口號，我是真的需要四年，把這些改革讓它成功，改革不能半途而廢。」她向青年喊話，如果改革半途而廢，台灣就會回到過去，「年輕人，我們真的沒有走回頭路的選項。」